26 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
26 марта во всем мире называют Фиолетовым днем!
Какой праздник 26 марта 2020?
- День Национальной гвардии Украины,
- Фиолетовый день (день больных эпилепсией).
История праздника неразрывно связана с судьбой Кессиди Меган: девятилетняя девочка была опечалена тем, что взрослые воспринимали ее заболевание не совсем адекватно, некоторые боялись ее, словно и сами могли заболеть.
Данное заболевание не передается от человека к человеку и не является формой сумасшествия!
Чтобы повысить информированность людей, в этот день журналисты и медики говорят об эпилепсии, симптомах заболевания и мерах профилактики.
Фиолетовый день празднуется совсем недавно, однако ежегодно к этому мероприятию присоединяются новые страны!
- День Молодежи во Вьетнаме,
- День независимости Бангладеша.
Памятные даты 26 марта, годовщины и события
- В 688 году Британская империя получила контроль над Бомбеем.
- В 1812 году Венесуэла пережила землетрясение, которое разрушило почти весь Каракас и привело к гибели 20 000 людей.
- В 1828 году Франц Шуберт дал публичный концерт, который оказался единственным для него.
- В 1845 году в США местные предприниматели получили патент на медицинский пластырь.
- В 1881 году Румыния провозгласила свое королевское устройство.
- В 1953 году в Америке благополучно испытали вакцину против полиомиелита.
- В 1971 году Бангладеш получил независимость.
- В 1973 году Лондонская биржа впервые допустила в зал женщин.
26 марта родились
В этот день родились в частности основатель фирмы Peugeot Арман Пежо, Ричард Докинз (автор многочисленных научно-популярных книг, биолог и критик креационизма), известная голливудская актриса Кира Найтли.
Какой сегодня церковный праздник
- Перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского (846).
Что сегодня нельзя делать
Наши предки старались в этот день не ходить далеко в лес, считается, что 26 марта медведи покидают свои берлоги и есть риск наткнуться на голодного хищника.
Приметы на 26 марта
Если утро выдается туманным, значит, лето будет ненастным.
Гроза в этот день прогнозирует прохладный апрель и май.
Вода приобретает целебные свойства, с ее помощью можно избавиться от разных болезней.
Солнце, которое выглядывает из-за облаков, можно воспринимать в качестве символа большого урожая зерновых!
Именинники 26 марта
- Лариса, Маргарита, Александр, Григорий, Кристина, Михаил, Никифор, Николай, Терентий.
Напомним,