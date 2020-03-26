26 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

26 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

26 марта во всем мире называют Фиолетовым днем!

Какой праздник 26 марта 2020?

День Национальной гвардии Украины,

Фиолетовый день (день больных эпилепсией).

(Purple Day) призван повысить осведомленность населения Земли о таком заболевании, как эпилепсия.

История праздника неразрывно связана с судьбой Кессиди Меган: девятилетняя девочка была опечалена тем, что взрослые воспринимали ее заболевание не совсем адекватно, некоторые боялись ее, словно и сами могли заболеть.

Данное заболевание не передается от человека к человеку и не является формой сумасшествия!

Чтобы повысить информированность людей, в этот день журналисты и медики говорят об эпилепсии, симптомах заболевания и мерах профилактики.

Фиолетовый день празднуется совсем недавно, однако ежегодно к этому мероприятию присоединяются новые страны!

День Молодежи во Вьетнаме,

День независимости Бангладеша.

26 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Памятные даты 26 марта, годовщины и события

В 688 году Британская империя получила контроль над Бомбеем.

В 1812 году Венесуэла пережила землетрясение, которое разрушило почти весь Каракас и привело к гибели 20 000 людей.

В 1828 году Франц Шуберт дал публичный концерт, который оказался единственным для него.

В 1845 году в США местные предприниматели получили патент на медицинский пластырь.

В 1881 году Румыния провозгласила свое королевское устройство.

В 1953 году в Америке благополучно испытали вакцину против полиомиелита.

В 1971 году Бангладеш получил независимость.

В 1973 году Лондонская биржа впервые допустила в зал женщин.

26 марта родились

В этот день родились в частности основатель фирмы Peugeot Арман Пежо, Ричард Докинз (автор многочисленных научно-популярных книг, биолог и критик креационизма), известная голливудская актриса Кира Найтли.

Какой сегодня церковный праздник

Перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского (846).

Что сегодня нельзя делать

Православные христиане 26 марта вспоминают жизнь Никифора, который оставил после себя множество научных трудов, посвященных богословию. Полностью праздник называется:

Наши предки старались в этот день не ходить далеко в лес, считается, что 26 марта медведи покидают свои берлоги и есть риск наткнуться на голодного хищника.

Приметы на 26 марта

Присмотритесь в этот день к погоде, чтобы узнать немного больше о будущих климатических изменениях в вашем регионе.

Если утро выдается туманным, значит, лето будет ненастным.

Гроза в этот день прогнозирует прохладный апрель и май.

Вода приобретает целебные свойства, с ее помощью можно избавиться от разных болезней.

Солнце, которое выглядывает из-за облаков, можно воспринимать в качестве символа большого урожая зерновых!

Именинники 26 марта

Лариса, Маргарита, Александр, Григорий, Кристина, Михаил, Никифор, Николай, Терентий.

26 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,