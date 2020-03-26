26 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

26 марта 2020 00:10 Алла Лысак
26 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
26 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

26 марта во всем мире называют Фиолетовым днем!

Какой праздник 26 марта 2020? 

  • День Национальной гвардии Украины,
  • Фиолетовый день (день больных эпилепсией).

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«Фиолетовый день» (Purple Day) призван повысить осведомленность населения Земли о таком заболевании, как эпилепсия.

История праздника неразрывно связана с судьбой Кессиди Меган: девятилетняя девочка была опечалена тем, что взрослые воспринимали ее заболевание не совсем адекватно, некоторые боялись ее, словно и сами могли заболеть.

Данное заболевание не передается от человека к человеку и не является формой сумасшествия!

Чтобы повысить информированность людей, в этот день журналисты и медики говорят об эпилепсии, симптомах заболевания и мерах профилактики. 

Фиолетовый день празднуется совсем недавно, однако ежегодно к этому мероприятию присоединяются новые страны!

  • День Молодежи во Вьетнаме,
  • День независимости Бангладеша.

26 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Памятные даты 26 марта, годовщины и события

  • В 688 году Британская империя получила контроль над Бомбеем. 
  • В 1812 году Венесуэла пережила землетрясение, которое разрушило почти весь Каракас и привело к гибели 20 000 людей.
  • В 1828 году Франц Шуберт дал публичный концерт, который оказался единственным для него.
  • В 1845 году в США местные предприниматели получили патент на медицинский пластырь.
  • В 1881 году Румыния провозгласила свое королевское устройство.
  • В 1953 году в Америке благополучно испытали вакцину против полиомиелита.
  • В 1971 году Бангладеш получил независимость.
  • В 1973 году Лондонская биржа впервые допустила в зал женщин.

26 марта родились

В этот день родились в частности основатель фирмы Peugeot Арман Пежо, Ричард Докинз (автор многочисленных научно-популярных книг, биолог и критик креационизма), известная голливудская актриса Кира Найтли.

Какой сегодня церковный праздник 

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Православные христиане 26 марта вспоминают жизнь Никифора, который оставил после себя множество научных трудов, посвященных богословию. Полностью праздник называется:

  • Перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского (846).

Что сегодня нельзя делать

Наши предки старались в этот день не ходить далеко в лес, считается, что 26 марта медведи покидают свои берлоги и есть риск наткнуться на голодного хищника.

Приметы на 26 марта 

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Присмотритесь в этот день к погоде, чтобы узнать немного больше о будущих климатических изменениях в вашем регионе.

Если утро выдается туманным, значит, лето будет ненастным. 

Гроза в этот день прогнозирует прохладный апрель и май.

Вода приобретает целебные свойства, с ее помощью можно избавиться от разных болезней. 

Солнце, которое выглядывает из-за облаков, можно воспринимать в качестве символа большого урожая зерновых!

Именинники 26 марта

  • Лариса, Маргарита, Александр, Григорий, Кристина, Михаил, Никифор, Николай, Терентий.

26 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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