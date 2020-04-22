Повторное заражение COVID-19: формируется ли иммунитет после коронавируса?

В Ровенской области на днях зафиксировали четыре случая повторного заражения коронавирусом. Первый тест не выявил болезни у пациентов, а уже второй снова показал положительный результат.

На самом деле повторные случаи заражения – не уникальны. Во всем мире медики фиксируют положительный результат на COVID-19 у людей, которые до этого уже переболели.

Испанские исследователи назвали это «отскоком вируса». Они предполагают, что иммунитет после болезни все же формируется, однако он слаб и не может побороть вирус окончательно. А вот во Всемирной организации здравоохранения все объясняют мутацией самого вируса. И поэтому даже наличие антител, которые видны на тест-системах – не показатель устойчивого иммунитета к болезни.

Это уже будет не тот COVID-19, которым человек переболел. Это будет его определенная трансформированная форма, которая мутировала в его организме или в организме другого человека,

– отмечает врач-инфекционист Евгения Менжулина в программе «Ранок з Україною».

К примеру, для формирования иммунитета против кори достаточно одной вакцинации на всю жизнь. Совсем по-другому ведет себя коронавирус. Он, подобно гриппу, имеет много вариаций. Поэтому заболеть снова – вполне реальная перспектива.

Антитела – это, знаете, как ключик и замочная скважина. То есть даже если на этом ключике будут немножко другие зубчики, он уже в этот замочек не войдет,

– объясняет врач-инфекционист.

Ученые настойчиво исследуют коронавирус, его типы и мутации. И последние результаты дают надежду.

На моделях животных с привлечением макак-резус было установлено, что иммунитет формируется, иммунитет хороший и повторное заражение не происходит,

– поделился иммунолог Федор Лапий.

А тем временем ученые из Оксфордского университета обещают изготовить минимум миллион доз вакцин против коронавируса уже к сентябрю. Медики уверены – победа над болезнью не за горами, а пока все, что зависит от нас – это оставаться дома. Это может защитить нас и спасти тысячи других жизней.

Напомним,