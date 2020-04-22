Повторное заражение COVID-19: формируется ли иммунитет после коронавируса?
В Ровенской области на днях зафиксировали четыре случая повторного заражения коронавирусом. Первый тест не выявил болезни у пациентов, а уже второй снова показал положительный результат.
Испанские исследователи назвали это «отскоком вируса». Они предполагают, что иммунитет после болезни все же формируется, однако он слаб и не может побороть вирус окончательно. А вот во Всемирной организации здравоохранения все объясняют мутацией самого вируса. И поэтому даже наличие антител, которые видны на тест-системах – не показатель устойчивого иммунитета к болезни.
Это уже будет не тот COVID-19, которым человек переболел. Это будет его определенная трансформированная форма, которая мутировала в его организме или в организме другого человека,– отмечает врач-инфекционист Евгения Менжулина в программе «Ранок з Україною».
Антитела – это, знаете, как ключик и замочная скважина. То есть даже если на этом ключике будут немножко другие зубчики, он уже в этот замочек не войдет,– объясняет врач-инфекционист.
Ученые настойчиво исследуют коронавирус, его типы и мутации. И последние результаты дают надежду.
На моделях животных с привлечением макак-резус было установлено, что иммунитет формируется, иммунитет хороший и повторное заражение не происходит,– поделился иммунолог Федор Лапий.
А тем временем ученые из Оксфордского университета обещают изготовить минимум миллион доз вакцин против коронавируса уже к сентябрю. Медики уверены – победа над болезнью не за горами, а пока все, что зависит от нас – это оставаться дома. Это может защитить нас и спасти тысячи других жизней.
Напомним,