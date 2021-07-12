Как очистить воздух в доме без лишних затрат: советы экспертов

Киев опустился на 10 место в мировом рейтинге загрязнения воздуха в городах, теперь ситуация описывается как «умеренная». Эксперты говорят – все из-за длительных пожаров. Они несут с собой задымления на десятки км.

Людям рекомендуют закрывать окна и реже выходить из дома. И тут возникает уже другой вопрос – чистота воздуха дома. Ведь мы проводим сейчас большую часть времени именно там. В программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» эксперты рассказали, как поддерживать чистоту воздуха в доме, не тратя денег на специальную технику.

Бензол, фенол, формальдегид, угарный и углекислый газы, оксиды азота и аммиак, а еще избыточная влага и пыль. Эксперты шокируют – воздух в квартире в несколько раз грязнее, чем на улице. К тому же бытовая техника, пластиковая мебель и мебель из ДСП, линолеум, панели, краска, стиральные порошки и моющие средства – все это насыщает воздух в наших домах ядовитыми соединениями.

Надо полностью открыть окно, скажем на 10-15 минут, чтобы состоялся газообмен, а стены не успеют остыть за это время, – советует семейный врач Виктор Сидоренко. И добавляет – обязательно надо проветривать до и после сна, ведь ночью накапливаются вредные бактерии и даже пылевые клещи. – Оптимальным является, когда вы уже разобрали свою постель, то есть подняли в воздух этих клещей, после чего открыли окно.

Еще одна проблема воздуха в доме сейчас – его чрезмерная сухость, потому что центральное отопление уже отключили, а на улице еще холодно. Поэтому множество украинцев согревают дом обогревателями. Однако эксперты уверяют – в таком случае помогут растения. Сциндапсус золотистый очищает воздух от бензола.

Сциндапсус золотистый / pixabay.com

Хлорофитум улавливает выхлопные газы. Поэтому это растение просто необходимо тем, кто живет на первом или втором этаже. Комнатная пальма активно увлажняет воздух и отфильтровывает вещества, выделяемые пластмассой. Плющ, фикус бенджамина и драцена ликвидируют ядовитые пары формальдегида, которые в минимальных количествах, но все же распространяют лаки, клеи и мебель из ДСП. Абсорбируют бензол и аммиак. Фикус как магнит притягивает к себе пыль.

Купить растения-помощники можно в Интернете, не выходя из дома. Улучшить воздух дома можно и благодаря фитотерапии. Например, может пригодиться обычный лимон.

Сам лимон и лимонная корочка имеют цитраль, который тоже очень хорошо борется с вирусами и очищает, – поделилась фитотерапевт Елена Свитко. – Его надо натереть, залить кипятком и подержать в комнате минимум час. Когда стоит такая кислая вода с лимоном два-три часа, то вокруг нет никаких вирусов, так же использовали и можжевельник, которым окуривали.

Не забывайте – улучшить воздух можно, если проветривать комнаты по меньшей мере два раза в день – обязательно утром и вечером, приобрести растение-помощника, эфирные масла или травы.

Напомним,