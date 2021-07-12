Как очистить воздух в доме без лишних затрат: советы экспертов
Киев опустился на 10 место в мировом рейтинге загрязнения воздуха в городах, теперь ситуация описывается как «умеренная». Эксперты говорят – все из-за длительных пожаров. Они несут с собой задымления на десятки км.
Бензол, фенол, формальдегид, угарный и углекислый газы, оксиды азота и аммиак, а еще избыточная влага и пыль. Эксперты шокируют – воздух в квартире в несколько раз грязнее, чем на улице. К тому же бытовая техника, пластиковая мебель и мебель из ДСП, линолеум, панели, краска, стиральные порошки и моющие средства – все это насыщает воздух в наших домах ядовитыми соединениями.
Надо полностью открыть окно, скажем на 10-15 минут, чтобы состоялся газообмен, а стены не успеют остыть за это время, – советует семейный врач Виктор Сидоренко. И добавляет – обязательно надо проветривать до и после сна, ведь ночью накапливаются вредные бактерии и даже пылевые клещи. – Оптимальным является, когда вы уже разобрали свою постель, то есть подняли в воздух этих клещей, после чего открыли окно.
Еще одна проблема воздуха в доме сейчас – его чрезмерная сухость, потому что центральное отопление уже отключили, а на улице еще холодно. Поэтому множество украинцев согревают дом обогревателями. Однако эксперты уверяют – в таком случае помогут растения. Сциндапсус золотистый очищает воздух от бензола.
Купить растения-помощники можно в Интернете, не выходя из дома. Улучшить воздух дома можно и благодаря фитотерапии. Например, может пригодиться обычный лимон.
Сам лимон и лимонная корочка имеют цитраль, который тоже очень хорошо борется с вирусами и очищает, – поделилась фитотерапевт Елена Свитко. – Его надо натереть, залить кипятком и подержать в комнате минимум час. Когда стоит такая кислая вода с лимоном два-три часа, то вокруг нет никаких вирусов, так же использовали и можжевельник, которым окуривали.
Не забывайте – улучшить воздух можно, если проветривать комнаты по меньшей мере два раза в день – обязательно утром и вечером, приобрести растение-помощника, эфирные масла или травы.
Напомним,