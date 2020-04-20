Красная икра – лучший иммуномодулятор: чем полезна и для кого строго запрещена

20 апреля 2020 19:30 Юлия Крутиева
Красная икра – лучший иммуномодулятор: чем полезна и для кого строго запрещена
Красная икра – лучший иммуномодулятор: чем полезна и для кого строго запрещена
pixabay.com

Красная икра – символ праздничного стола. Деликатес стал более доступным, поэтому полакомиться бутербродами или блинами с икрой можно всей семьей.

Читайте такжеПольза витамина С, суточная норма и основные источники аскорбиновой кислоты
Но не все знают, что употребление икры – это не только вкусно, а еще и полезно. В программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» эксперты рассказали, чем полезна красная икра для организма, в каком количестве ее следует употреблять, и для кого этот деликатес строго запрещен.

Весной, в период ослабления иммунитета такой продукт, как красная икра, очень уместен в нашем рационе – уверенны врачи.

Если нам подходит эта икра и мы ее начинаем есть – это лучший иммуномодулятор для человеческого организма, – поделилась диетолог Людмила Гончарова. – Потому что в ней собраны все аминокислоты, а мы должны понимать, что мы, люди, без аминокислот жить не сможем.

Читайте такжеБезопасно ли голодание ради похудения: обязательные условия и правила
Специалисты объясняют – красная икра на 30% состоит из белка, такой продукт питательный, легко усваивается и укрепляет иммунитет. Сейчас, весной, а тем более во время карантина – это очень важно. А еще икра может стать частью диеты – рассказывают специалисты.

В красной икре вообще нет углеводов, – рассказал врач-гастроэнтеролог Вадим Шипулин. – По своему белковому составу она не уступает мясу – это может быть полезно людям, имеющим лишний вес. Сейчас очень популярны низкоуглеводные диеты, например, диета Аткинса или диета Дюкана.

А вот ограничиться от употребления икры специалисты советуют детям до 4 лет и людям с заболеванием почек или сердечно-сосудистой системы.

Если ничего не беспокоит, вы, в принципе, прекрасно себя чувствуете и нет воспалительных процессов пищеварительной системы, тогда рекомендуемая доза употребления икры – примерно 1-2 десертные ложечки или столовая ложка в день,
– отметила врач-эндокринолог, диетолог Галина Незговорова.

Напомним,

Облако тегов

еда иммунитет здоровая еда полезное питание зож Полезные советы икра красная икра

Материалы по теме

Как освятить паски и яйца дома: совет экстрасенса Рубины Цыбульской
Полезные советы

Как освятить паски и яйца дома: совет экстрасенса Рубины Цыбульской
Какие ежедневные привычки помогут вам поднять настроение: 4 главных совета
Психология

Какие ежедневные привычки помогут вам поднять настроение: 4 главных совета
Веганская паска без глютена с оригинальным украшением от Ольги Мартыновской (рецепт)
Еда и рецепты

Веганская паска без глютена с оригинальным украшением от Ольги Мартыновской (рецепт)
Красная икра – лучший иммуномодулятор: чем полезна и для кого строго запрещена
ЗОЖ

Красная икра – лучший иммуномодулятор: чем полезна и для кого строго запрещена

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)
Почему яйца необходимо есть каждый день: ТОП-5 причин

Почему яйца необходимо есть каждый день: ТОП-5 причин
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: участница попала в реанимацию после попытки самоубийства

Від пацанки до панянки-4: участница попала в реанимацию после попытки самоубийства

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)
Ветер любви: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.04.2020)

Ветер любви: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK