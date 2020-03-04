Безопасно ли голодание ради похудения: обязательные условия и правила
В мире набирает оборотов тренд на отказ от еды. Но безопасно ли голодание для здоровья? В программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале Украина, раскрыли правду о таком способе похудения.
Голодовка не является до конца физиологическим способом изменения пищевых привычек, – говорит врач-диетолог Наталия Суслова. – Я не категорический противник, я сторонник мудрого и взвешенного решения.
Этот взвешенный подход предусматривает несколько обязательных условий. Первое – голодание должно быть условным, когда питание заменяют употреблением воды и полезных травяных настоек. Второе – отказ от пищи должен быть периодическим, только тогда он пойдет на пользу. Третье – вообще исключить вредную еду и напитки из своего рациона.
Сладкие напитки, полуфабрикаты – их очень большое количество, это трансжиры. Человек таким способом как голодание – обрезает поступление таких продуктов. Конечно, организм не может нарадоваться,– объясняет врач-диетолог.
Они могут не просто вернуться, а привести за собой много друзей,– предостерегает врач.
Если вы уже решились на голодание, нужно следовать таким правилам:
- 1. Прежде всего следует проконсультироваться с врачом.
- 2. Голодание – это не отказ, а замена на определенный период пищи водой и травяными настойками.
- 3. Для начала необходимо отказаться от никотина и алкоголя.
- 4. На время диеты взять отпуск и проверять состояние организма с помощью анализов.
- 5. Выходить из голодания нужно тоже правильно – сначала добавлять к настойкам ягодные фреши, затем – фрукты, далее – овощные супы, и только после этого – привычную пищу небольшими порциями.
Напомним,