Безопасно ли голодание ради похудения: обязательные условия и правила

4 марта 2020 16:30 Юлия Крутиева
Безопасно ли голодание ради похудения: обязательные условия и правила
Безопасно ли голодание ради похудения
pixabay.com

В мире набирает оборотов тренд на отказ от еды. Но безопасно ли голодание для здоровья? В программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале Украина, раскрыли правду о таком способе похудения.

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Исследования доказывают, что лечебное голодание способно продлить молодость организма и предотвратить развитие серьезных заболеваний. Впрочем, перед тем, как решить отказаться от еды, сначала необходимо сходить к врачу, ведь такой метод не всегда полезен.

Голодовка не является до конца физиологическим способом изменения пищевых привычек, – говорит врач-диетолог Наталия Суслова. – Я не категорический противник, я сторонник мудрого и взвешенного решения.

Этот взвешенный подход предусматривает несколько обязательных условий. Первое – голодание должно быть условным, когда питание заменяют употреблением воды и полезных травяных настоек. Второе – отказ от пищи должен быть периодическим, только тогда он пойдет на пользу. Третье – вообще исключить вредную еду и напитки из своего рациона.

Сладкие напитки, полуфабрикаты – их очень большое количество, это трансжиры. Человек таким способом как голодание – обрезает поступление таких продуктов. Конечно, организм не может нарадоваться,
– объясняет врач-диетолог.

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На такую голодную диету переходят те, кто хочет избавиться от лишних килограммов навсегда. Но на самом деле говорят: чтобы похудеть, надо не голодать, а сбалансировано питаться. Потому что когда человеческий организм голодает, он начинает сжигать накопленные запасы, а когда питание нормализуется, килограммы возвращаются вновь.

Они могут не просто вернуться, а привести за собой много друзей,
– предостерегает врач.

Если вы уже решились на голодание, нужно следовать таким правилам:

  • 1. Прежде всего следует проконсультироваться с врачом.
  • 2. Голодание – это не отказ, а замена на определенный период пищи водой и травяными настойками.
  • 3. Для начала необходимо отказаться от никотина и алкоголя.
  • 4. На время диеты взять отпуск и проверять состояние организма с помощью анализов.
  • 5. Выходить из голодания нужно тоже правильно – сначала добавлять к настойкам ягодные фреши, затем – фрукты, далее – овощные супы, и только после этого – привычную пищу небольшими порциями.

Напомним,

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