Вкусно и полезно: как сделать перекус, чтобы он не отразился на фигуре

Вкусно и полезно: как сделать перекус, чтобы он не отразился на фигуре

В программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», рассказали, как и когда делать правильный перекус, и чем лучше заменить сладости и фаст-фуды.

Перекусы – универсальный способ следить за здоровым рационом , не теряя рабочего темпа. Журналисты «Ранку з Україною» узнали, как правильно перекусывать, чтобы это не отразилось на фигуре, а к тому же было вкусно и полезно. Врачи уверяют – перекус в первую очередь должен быть полезным, и пренебрегать этим не стоит.

Это могут быть орешки, это может быть овощная нарезка или овощной салатик, это может быть в крайнем случае не фреш, а смузи, львиную долю которого составляют овощи, можно добавить туда семена льна, кунжута, молотый мак по вкусу, – рассказала диетолог Наталья Суслова. – Также это могут быть кисломолочные продукты или ягоды – любые сезонные фрукты, но достаточно осторожно, так как они обладают способностью повышать сахар.

Десерты также следует ограничить в своем рационе. По статистике более 9 процентов украинцев страдают от сахарного диабета. Лучше полакомиться шоколадом, в котором содержание какао-бобов не менее восьмидесяти процентов.

Качество продуктов, которые сегодня есть на рынке – того самого печенья и вафель, не то, что не рекомендуется... кроме сахара, трансжиров и непонятных наполнителей, понять, что вы кладете в рот – очень трудно,

– поделилась врач-диетолог.

Общемировой тренд тотального внимания к собственному рациону постепенно доходит и к нам. Украинцы вчитываются в этикетки продуктов, выбирают орешки и сухофрукты вместо бутербродов. Но и ими, предостерегают врачи, злоупотреблять тоже не стоит.

Орешки – это очень хорошо, но количество их должно быть ограничено, – говорит врач-гастроэнтеролог Вадим Шипулин. – Если мы говорим о грецких орехах – это 4-5 орешков в сутки, миндаль – тоже где-то 5-6 штук.

«Ранок з Україною» собрал несколько советов, которые помогут оставаться сытым и не навредить своему здоровью. Для того, чтобы перекус был полезным, надо:

♦ выделить время на прием пищи, отложив все дела;

♦ тщательно пережевывать пищу;

♦ принимать кисломолочные продукты, семена, овощи или фрукты в ограниченных количествах;

♦ не злоупотреблять орешками и сухофруктами;

♦ между приемами пищи подождать не менее двух часов;

♦ максимально исключить из рациона конфеты, пирожные и печенье;

♦ после приема пищи подвигаться в течении пятнадцати минут.

Напомним,