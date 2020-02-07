Вкусно и полезно: как сделать перекус, чтобы он не отразился на фигуре
В программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», рассказали, как и когда делать правильный перекус, и чем лучше заменить сладости и фаст-фуды.
Это могут быть орешки, это может быть овощная нарезка или овощной салатик, это может быть в крайнем случае не фреш, а смузи, львиную долю которого составляют овощи, можно добавить туда семена льна, кунжута, молотый мак по вкусу, – рассказала диетолог Наталья Суслова. – Также это могут быть кисломолочные продукты или ягоды – любые сезонные фрукты, но достаточно осторожно, так как они обладают способностью повышать сахар.
Десерты также следует ограничить в своем рационе. По статистике более 9 процентов украинцев страдают от сахарного диабета. Лучше полакомиться шоколадом, в котором содержание какао-бобов не менее восьмидесяти процентов.
Качество продуктов, которые сегодня есть на рынке – того самого печенья и вафель, не то, что не рекомендуется... кроме сахара, трансжиров и непонятных наполнителей, понять, что вы кладете в рот – очень трудно,– поделилась врач-диетолог.
Орешки – это очень хорошо, но количество их должно быть ограничено, – говорит врач-гастроэнтеролог Вадим Шипулин. – Если мы говорим о грецких орехах – это 4-5 орешков в сутки, миндаль – тоже где-то 5-6 штук.
«Ранок з Україною» собрал несколько советов, которые помогут оставаться сытым и не навредить своему здоровью. Для того, чтобы перекус был полезным, надо:
♦ выделить время на прием пищи, отложив все дела;
♦ тщательно пережевывать пищу;
♦ принимать кисломолочные продукты, семена, овощи или фрукты в ограниченных количествах;
♦ не злоупотреблять орешками и сухофруктами;
♦ между приемами пищи подождать не менее двух часов;
♦ максимально исключить из рациона конфеты, пирожные и печенье;
♦ после приема пищи подвигаться в течении пятнадцати минут.
Напомним,