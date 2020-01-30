Салат «Мимоза» в современной ресторанной подаче от Ивана Милановича (рецепт)
Кулинар продолжает делиться необыкновенными рецептами блюд.
Задумался над тем, как можно изменить привычные всем праздничные блюда со времен СССР в современную ресторанную подачу. Так родился рецепт импровизированной Мимозы. Уверен, практически все продукты для этого рецепта у вас уже есть в холодильнике. Ловите.
Ингредиенты
- Картофель - 2 шт
- Морковь- 1 шт
- Креветки отварные - 120 гр
- Яйца отварные - 2 шт
- Сливочный сыр (у меня филадельфия) - 100 гр
- Лимон- 0,5 шт
- Слабосоленая сёмга- 150 гр
- Икра красная - 40 гр
- Соль, перец, сахар - по вкусу.
Способ приготовления
1. Овощи для салата я не отваривал, а запекал, замотав каждый в фольгу при 180 градусах (30-45 минут, в зависимости от размера). Так овощи получаются более насыщенными по вкусу (если в духовом шкафу есть режим пара - можно поставить на средний уровень). Овощи получились просто волшебными!
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2. Если покупаете креветки уже розовые (красные) - значит они уже отварные. Их дополнительно варить не нужно, иначе станут жёсткими.
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3. Вместо майонеза я смешал сливочный сыр с соком половины лимона и щепоткой соли. Если текстура получается сильно густой - добавьте немного сливок.
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4. С помощью формовочного кольца или любой другой формы и пищевой плёнки сделайте "дно и стенки" из слайсов сёмги.
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5. Все ингредиенты нарежьте или натрите на терке.
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6. Выкладывайте слоями, как всем привычный салат Мимоза. Промазывая каждый слой нашей заправкой.
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7. Переверните формовочное кольцо и избавьтесь от пищевой плёнки. Получается очень вкусно, легко и эффектно! Приятного аппетита!
Напомним,