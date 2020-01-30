Салат «Мимоза» в современной ресторанной подаче от Ивана Милановича (рецепт)

30 января 2020 15:00 Юлия Крутиева
Салат «Мимоза» в современной ресторанной подаче от Ивана Милановича (рецепт)
Салат «Мимоза» в современной ресторанной подаче от Ивана Милановича (рецепт)
instagram.com/milan.i.m

Кулинар продолжает делиться необыкновенными рецептами блюд.

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На этот раз – МИМОЗА new style от победителя 8 сезона шоу МастерШеф на СТБ Ивана Милановича.

Задумался над тем, как можно изменить привычные всем праздничные блюда со времен СССР в современную ресторанную подачу. Так родился рецепт импровизированной Мимозы. Уверен, практически все продукты для этого рецепта у вас уже есть в холодильнике. Ловите.

Ингредиенты

  • Картофель - 2 шт
  • Морковь- 1 шт
  • Креветки отварные - 120 гр
  • Яйца отварные - 2 шт
  • Сливочный сыр (у меня филадельфия) - 100 гр
  • Лимон- 0,5 шт
  • Слабосоленая сёмга- 150 гр
  • Икра красная - 40 гр
  • Соль, перец, сахар - по вкусу.

Способ приготовления

1. Овощи для салата я не отваривал, а запекал, замотав каждый в фольгу при 180 градусах (30-45 минут, в зависимости от размера). Так овощи получаются более насыщенными по вкусу (если в духовом шкафу есть режим пара - можно поставить на средний уровень). Овощи получились просто волшебными!

2. Если покупаете креветки уже розовые (красные) - значит они уже отварные. Их дополнительно варить не нужно, иначе станут жёсткими.

3. Вместо майонеза я смешал сливочный сыр с соком половины лимона и щепоткой соли. Если текстура получается сильно густой - добавьте немного сливок.

4. С помощью формовочного кольца или любой другой формы и пищевой плёнки сделайте "дно и стенки" из слайсов сёмги.

5. Все ингредиенты нарежьте или натрите на терке.

6. Выкладывайте слоями, как всем привычный салат Мимоза. Промазывая каждый слой нашей заправкой.

7. Переверните формовочное кольцо и избавьтесь от пищевой плёнки. Получается очень вкусно, легко и эффектно! Приятного аппетита!

Напомним,

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