ТОП-4 стильных образа с водолазкой в 2020 году

В программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» стилисты рассказали, с чем совместить базовый гольф, чтобы получить стильный look и быть в тренде в начале 2020-го года.

Гольф или водолазка – базовая вещь в гардеробе каждого. Идеально подходит под пуховик или пальто и любой низ. В «Ранку з Україною» стилисты рассказали, с чем носить водолазки, чтобы одновременно было и тепло, и модно. Для первого трендового образа с гольфом, например, подойдет обычная рубашка, которую стоит одеть поверх гольфа.

Если надеваете водолазку с рубашкой, то лучше ее выбирать размером оверсайз – чтобы она была более массивная, широкая и казалась немного грубой. Также можно отдать предпочтение интересным принтам, но при этом гольф и брюки должны быть однотонными,

– прокомментировала стилист Ольга Нагорная в эфире канала «Украина».

Противовесом рубашки является костюм. Именно такая комбинация была названа стилистами, как второй трендовый образ сезона. И в таком сочетании цвета пиджака и гольфа должны перекликаться.

Мы все привыкли носить такой комплект: пиджак и брюки под классическую рубашку или под футболку, что создает более повседневный – кэжуал стиль. Но на смену этому приходит водолазка, ведь такое сочетание выглядит очень стильно. Ну и конечно, лучше подвязать жакет пояском в тон из такой же ткани.

В этом году очень модные всевозможные комбинезоны, рассказывает Ольга. Это может быть как джинсовая, так и трикотажная одежда, под которую будет не менее трендово одеть гольф:

В комбинезонах с оригинальными вырезами, например, V-образными или квадратными, очень акцентируется внимание за счет других цветов, поэтому лучше все же, чтобы комбинезон и водолазка отличались по цветам.

И четвертый стильный костюм – монообраз. Причем это может быть не только костюм, а и, например, джинсы с кардиганом.

Следует подобрать все одного тона и одного цвета. В 2020 мы выбираем такие цвета, как: оливковый, нюдовый, бордовый, песочного оттенка.

Напомним,