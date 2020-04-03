Основные источники витамина D во время изоляции

3 апреля 2020 18:00 Юлия Крутиева
Основные источники витамина D во время изоляции
Основные источники витамина D во время изоляции
pixabay.com

90% витамина D синтезируется в коже под действием солнечных лучей. Он регулирует сотни метаболических процессов в нашем организме.

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В день необходимо принимать солнечные ванны не менее 30 минут. Даже если не можем этого сделать, витамин D должен быть в нашем организме. Именно поэтому врачи рекомендуют употреблять его дополнительно в виде капсул, таблеток или капель. Кроме того, этот витамин можно получить и из определенных продуктов.

Сливочное масло, жирные сорта рыбы, икра, жирные сливки домашние или творог высокой жирности,
– комментирует диетолог Карина Дайнеко в эфире канала «Украина».

Но если вы боитесь набрать лишнего с таким количеством жиров, диетолог предлагает список таких продуктов, от которых и витаминами насытиться можно, и поесть вкусно, и еще и не набрать лишний вес.

В качестве белка – это постные сорта мяса, яйца, сыр, качественная рыба. В качестве жиров мы можем использовать орехи, семена, полезные масла, даже небольшой кусочек сала тоже может быть. В качестве овощей выбирайте сезонные – это все виды зелени, все виды капусты, это также могут быть соленые овощи.

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А вот чтобы ваши формы не округлились, оказывается, надо употреблять эти продукты правильно: взрослым – три раза в день, а вот детям – 5 раз.

Старайтесь все углеводные продукты есть в первой половине дня – то есть на завтрак и на обед. Насчет ужина – это может быть рыба, это могут быть яйца, кисломолочные продукты в виде сыра
, – советует эксперт.

Поэтому, чтобы удерживать витаминный баланс на карантине, следует правильно питаться. Тем, кто добросовестно соблюдает рекомендации и не выходит из дома вообще, можно по крайней мере полчаса проводить у окна или балкона. Это и будет источником витамина D для вашего организма. 

Напомним, 

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