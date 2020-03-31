Как не переедать во время карантина: главные правила

Карантин - еще та возможность набрать пару лишних кг, не вставая с дивана.

Пейте воду

Как обезопасить себя от этой участи? Сегодня мы поделимся главными советами

В промежутках между приемами пищи пейте достаточное количество жидкости. Лучше всего - чистой воды. Отдавайте предпочтение напиткам без сахара. И помните: одна чашка чая = один стакан воды.

Заведите пищевой дневник

Найдите хобби

К примеру, на телефоне. Скачайте приложение, которое бы помогло вам высчитывать калории и вашу дневную норму. Ее вы можете посчитать путем того, хотите ли вы похудеть или поддерживать вес. Если ваша цель - снижение веса, то лучше всего отнять 500 калорий из дневного рациона.

Чаще всего мы начинаем переедать из-за банальной скуки. Чтобы исключить ее из вашей жизни, найдите себе активность, которая бы вовлекала и отвлекала вас от повседневных занятий. К примеру, рисование либо чтение. Она может быть даже связана с вашим рационом питания - научитесь готовить полезную еду, пока есть возможность.

Следите за количеством сахара, соли и жиров в вашем рационе

Их чрезмерное употребление влияет на наш вес больше чем другие компоненты пищи. Дело в том, что эти компоненты стимулируют аппетит. И даже если ваш желудок будет уже наполнен, подсознание все равно будет стремиться съесть еще и еще. Минимизируйте или сократите потребление соли.

Напомним,