Как не переедать во время карантина: главные правила

31 марта 2020 15:30 Антонина Старовойт
Как не переедать во время карантина: главные правила
Как не переедать во время карантина: главные правила
pixabay.com

Карантин - еще та возможность набрать пару лишних кг, не вставая с дивана.

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Пейте воду

В промежутках между приемами пищи пейте достаточное количество жидкости. Лучше всего - чистой воды. Отдавайте предпочтение напиткам без сахара. И помните: одна чашка чая = один стакан воды. 

Заведите пищевой дневник

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К примеру, на телефоне. Скачайте приложение, которое бы помогло вам высчитывать калории и вашу дневную норму. Ее вы можете посчитать путем того, хотите ли вы похудеть или поддерживать вес. Если ваша цель - снижение веса, то лучше всего отнять 500 калорий из дневного рациона. 

Найдите хобби

Чаще всего мы начинаем переедать из-за банальной скуки. Чтобы исключить ее из вашей жизни, найдите себе активность, которая бы вовлекала и отвлекала вас от повседневных занятий. К примеру, рисование либо чтение. Она может быть даже связана с вашим рационом питания - научитесь готовить полезную еду, пока есть возможность. 

Следите за количеством сахара, соли и жиров в вашем рационе  

Их чрезмерное употребление влияет на наш вес больше чем другие компоненты пищи. Дело в том, что эти компоненты стимулируют аппетит. И даже если ваш желудок будет уже наполнен, подсознание все равно будет стремиться съесть еще и еще. Минимизируйте или сократите потребление соли. 

Напомним,

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