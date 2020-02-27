Питание при простуде: что категорически нельзя есть

Питание при простуде: что категорически нельзя есть

В зимне-весенний сезон процент кашляющих растет все быстрее и быстрее.

"Нет" сладкому

Мало кто в курсе, что питание может напрямую влиять на скорость выздоровления. Сегодня мы расскажем о главных правилах при простуде. Не болейте!

Глюкоза - чудесная питательная среда для болезнетворных микробов. Но точно не для вашего скорейшего выздоровления. Помимо этого, когда сладкого много в рационе, кишечная флора работает очень медленно. Лучше не добавляйте мед или варенье в чай, думая что так процесс выздоровления ускориться.

Углеводы

Витамин С

Овсянка, гречка, рис нешлифованный богаты на селен, который помогает организму сопротивляться вирусам. Заведите за привычку завтракать именно крупами, а не белковыми продуктами или бутербродами. И уж тем более не вздумайте пропускать завтрак.

Цитрусовые, замороженные ягоды, лимон - хороший источник витамина С. Но заметьте: в первые дни болезни, особенно когда горло воспалено, кислоты этих фруктов могут негативно влиять на слизистую горла, раздражая ее. Выбирайте менее кислые фрукты, например, киви. Две шутки киви содержат больше половины суточной нормы витамина С.⠀

Клетчатка

Употребляйте приготовленные овощи. А еще лучше - добавляйте их в каши. Вместе с медленными углеводами эти продукты дадут много клетчатки, которая является натуральным природным сорбентом и поможет быстрее освобождать организм от токсинов.⠀

Напомним,



