Питание при простуде: что категорически нельзя есть
В зимне-весенний сезон процент кашляющих растет все быстрее и быстрее.
"Нет" сладкому
Глюкоза - чудесная питательная среда для болезнетворных микробов. Но точно не для вашего скорейшего выздоровления. Помимо этого, когда сладкого много в рационе, кишечная флора работает очень медленно. Лучше не добавляйте мед или варенье в чай, думая что так процесс выздоровления ускориться.
Углеводы
Витамин С
Цитрусовые, замороженные ягоды, лимон - хороший источник витамина С. Но заметьте: в первые дни болезни, особенно когда горло воспалено, кислоты этих фруктов могут негативно влиять на слизистую горла, раздражая ее. Выбирайте менее кислые фрукты, например, киви. Две шутки киви содержат больше половины суточной нормы витамина С.⠀