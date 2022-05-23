8 правил, як вижити під завалами в квартирі

8 правил, як вижити під завалами в квартирі

Надія Матвєєва поділилася цінними порадами, як зберегти своє життя під завалами в квартирі.

1. Якщо будинок почав руйнуватися, падайте на підлогу у куті кімнаті. Стіни захистять вас.

2. Руками треба накрити голову, ноги зігнути.

3. Краще не рухатися ще 10 хвилин після основної серії руйнувань. Справа у тому, що після вибуху уламки можуть падати ще деякий час.

4. Не треба панікувати. В першу чергу пробуйте звільнити свої руки і ноги. Не робіть різких рухів, щоб не зачепити конструкцію, яка утримує певні уламки над вами.

5. Треба чекати рятувальників. Але можна допомогти їм швидше вас знайти. У ДСНС України є спеціальна техніка, яка розрізняє людський крик. Якщо поруч труби чи батареї, стукайте

6. Спробуйте знайти ковдру або якусь тканину, адже на розбір завалів подекуди йде декілька днів.

7. Розминайте кінцівки. Якщо є можливість сісти, зробіть це. Підтягніть коліна до грудей і прикрийте голову руками.

8. Не користуйтеся запальничкою, вона може спровокувати вибух.

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