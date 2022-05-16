Володимир Дантес розповів, як підняти собі настрій під час війни

Співак Володимир Дантес розповів, хто саме надихає його робити позитивні стріми.

З початку бойових дій дуже багато артистів давали концерти в бомбосховищах. Коміки робили стендапи й розряджали атмосферу в підвалах під час артобстрілів, відомі люди досі викладають позитивні стріми. Серед таких зірок – музикант Володимир Дантес

Є люди, які пишуть: «Зараз не час для гумору». І ми їх розуміємо, але таких українців одиниці, – поділився гість програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна». – А коли тобі пишуть: «Я зараз у Маріуполі, сиджу в бомбосховищі. Дякую вам за годину сміху», – ти розумієш, що все правильно робиш.

Співак Володимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

Його нова пісня «Обійми» набрала вже багато переглядів, тому що вона про життя, про те, що ми любимо, робимо, на що сподіваємось.

Жодна моя пісня не заходила так, як ця зараз. Мені було лячно її випускати, тому що «Обійми» не пов’язана з бойовими діями, – пояснив Володимир Дантес. – Але я подумав, що так багато жаху навколо нас, до того ж люди пишуть, що вони хочуть чогось світлого, тому з’явилась ця пісня.

Дантес навів приклад, як його знайомий сидів у бомбосховищі та робив хіт-парад з українських пісень чи веселих жартів.

Як круто, що дехто з нас може ось так проводити час в найстрашніші хвилини, – сказав співак. – Якщо б не такі люди – ми були б просто зламані. А завдяки тим, хто каже: «Жартуйте! Ми гумором переможемо», – розумієш, що це так ї є.

Співак Володимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

Ба більше, мама співака теж надихає його записувати позитивні стріми та допомагати людям не втрачати надію.

Мама філософськи підходить до того, що відбувається. Вона каже: «Треба робити те, що ти можеш, і все буде добре». Поки мама комусь допомагає – вона не занурюється в жахи війни й не відволікається на слабкість, коли вже нічого не можеш робити, – поділився Дантес. –Мама каже мені: «Якщо ти будеш постійно причитати – тим ти краще не зробиш». Ти потрібен людям сильним.

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