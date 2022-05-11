Володимир Дантес поділився новими деталями розлучення з Надею Дорофєєвою

11 мая 2022 16:15 Туренко Андрей
Володимир Дантес поділився новими деталями розлучення з Надею Дорофєєвою
Володимир Дантес та Надя Дорофєєва
instagram.com/vladimirdantes

Співак Володимир Дантес розповів, коли саме він і Надя Дорофєєва зробили свій вибір щодо розлучення і чи було це взаємне рішення.

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Новина про те, що Володимир Дантес і Надя Дорофєєва більше не разом, здівувало багатьох людей, тому що ця пара ніколи не була пов’язана зі скандалами, зрадами та сварками. Всі бачили любов, взаєморозуміння та повагу одне до одного. 

Тільки в «Зірковому  на каналі «Україна» співак відверто розказав, що саме відбувалося в його особистому житті.

Ми з Надею не були разом уже наприкінці січня і хотіли сказати про це в перший день весни, – поділився музикант. – Тобто зробити щось класне, щоб пояснити: розлучення – це не печаль і біда, це може бути весело.

Володимир Дантес та Надя Дорофєєва / instagram.com/vladimirdantes

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Дантес впевнений, що розлучатися треба в той момент, коли ви ще не зіпсували все те, що у вас було. Тоді ви продовжите поважати одне одного, спілкуватись і надалі залишатися друзями.

Я нещодавно дізнався про різницю між словами «люблю» і «кохаю». Ми з Надею любимо одне одного, але не кохаємо, – сказав Дантес. – Щоб зберегти кохання, ми справді багато чого робили, дуже довго розмовляли, а потім зрозуміли: навіщо когось утримувати і щось обіцяти, якщо можна піти своїм шляхом і при цьому залишитися добрими людьми. У наших стосунках не було останньої краплі, ми разом прийшли до цього рішення: «Давай?» – «Ну, давай».

Співак Володимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

Співак вважає, що попереду на нього чекає ще багато всього: життя триває, незабаром ми переможемо, у співака круті плани та безліч можливостей. 

Сьогодні Володимир Дантес і Надя Дорофєєва – друзі, рідні люди, талановиті та молоді музиканти, але вже окремі чоловік і жінка. І вони не сумують, що їхня історія закінчилася, тому що попереду дійсно ціле життя.

Нагадаємо,

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