Володимир Дантес поділився новими деталями розлучення з Надею Дорофєєвою
Співак Володимир Дантес розповів, коли саме він і Надя Дорофєєва зробили свій вибір щодо розлучення і чи було це взаємне рішення.
Тільки в «Зірковому на каналі «Україна» співак відверто розказав, що саме відбувалося в його особистому житті.
Ми з Надею не були разом уже наприкінці січня і хотіли сказати про це в перший день весни, – поділився музикант. – Тобто зробити щось класне, щоб пояснити: розлучення – це не печаль і біда, це може бути весело.
Я нещодавно дізнався про різницю між словами «люблю» і «кохаю». Ми з Надею любимо одне одного, але не кохаємо, – сказав Дантес. – Щоб зберегти кохання, ми справді багато чого робили, дуже довго розмовляли, а потім зрозуміли: навіщо когось утримувати і щось обіцяти, якщо можна піти своїм шляхом і при цьому залишитися добрими людьми. У наших стосунках не було останньої краплі, ми разом прийшли до цього рішення: «Давай?» – «Ну, давай».
Співак вважає, що попереду на нього чекає ще багато всього: життя триває, незабаром ми переможемо, у співака круті плани та безліч можливостей.
Сьогодні Володимир Дантес і Надя Дорофєєва – друзі, рідні люди, талановиті та молоді музиканти, але вже окремі чоловік і жінка. І вони не сумують, що їхня історія закінчилася, тому що попереду дійсно ціле життя.
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