Альона Вінницька розповіла, як морально відновлюється під час війни

13 мая 2022 14:30 Туренко Андрей
Альона Вінницька розповіла, як морально відновлюється під час війни
Телеведуча Альона Вінницька
пресс-служба канала Украина

Перша ведуча «Зіркового шляху» Альона Вінницька розповіла, що їй допомагає знімати стрес ручна робота.

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Телеведуча Альона Вінницька в програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна» зізнається, що ще до війни їй допомагала робота по господарству.

Я завжди щось робила. Я люблю працювати руками. Тому я або малюю, або декорую. І останні декілька років я в’яжу гачком, дуже полюбляю це діло. Я вже створила подушку дуже красиву, це в мене перша, воєнна. Допомагаю мамі, тим більше, що в нас є город. Як відволіктися? Напевно, тут складно. Тому що це дуже серйозна справа. Хто як. Хтось дивиться серіали. Ми обрали такий варіант: зранку, коли встаємо, дивимося телебачення наше, переглядаємо всі новини, читаємо інтернет. Потім ми все це діло закриваємо на цілий день, всі роблять свої справи. Дивимося, можливо, якесь кіно. І тільки ввечері знову вмикаємо телевізор, дивимося, що за цілий день сталося, - говорить Альона.

Телеведуча Альона Вінницька / пресс-служба канала Украина

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Співачка та ведуча зізналася, що її чоловік, Сергій, зараз боронить їхню місцевість у теробороні.

Він вже там став начальником, так би мовити. Тому що він від Бога організатор. І майже сам створив навіть цю громаду. З нього все це почалося, він організував простих наших чоловіків, які не знали, куди себе подіти в перші дні війни. Вони просто вночі виходили на вулицю нашого невеличкого села, ходили вартою такою. А потім у них з’явився вже організатор - Сергій, який прийшов, всіх порахував, всім сказав, що треба робити, і так воно пішло, і так всі тепер офіційно працюють, красиві, гарні, чудові хлопці, - ділиться Альона.

Нагадаємо, 

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