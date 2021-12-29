Алена Винницкая призналась, планирует ли дуэт с Олегом Винником
На съемках «Новорічної Маски на каналі «Україна» Алена Винницкая рассказала, чего ждет от года Тигра, а также прокомментировала информацию относительно возможного дуэта со звездным детективом шоу Олегом Винником.
Я не знаю. Олег – большая звезда в нашей стране. Поэтому, на мой взгялд, такие предложения должны поступать именно от таких статусных людей, – ответила Алена Винницкая за кулисами грандиозного шоу «Новорічна Маска на каналі «Україна».
Кто знает, возможно, в 2022-м мы услышим новый яркий дуэт. А вот верит ли певица в гороскопы и предсказания, которых так много накануне Нового года?
В последнее время не так сильно, как раньше. Гороскопы гороскопами, но все же нужно верить в себя. Это мой год, я Тигрица, возможно, он приготовил для меня что-нибудь интересное в 2022-м, – отметила телеведущая в интервью каналу «Украина».
Смотрите самую загадочную премьеру «Новорічна Маска» 31 декабря в 20:00 на канале «Украина»!