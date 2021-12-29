Алена Винницкая призналась, планирует ли дуэт с Олегом Винником Александр Кива

Александр Кива Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя» Все статьи автора...

Алена Винницкая призналась, планирует ли дуэт с Олегом Винником пресс-служба канала Украина

На съемках «Новорічної Маски на каналі «Україна» Алена Винницкая рассказала, чего ждет от года Тигра, а также прокомментировала информацию относительно возможного дуэта со звездным детективом шоу Олегом Винником.