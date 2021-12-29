Алена Винницкая призналась, планирует ли дуэт с Олегом Винником

29 декабря 2021 12:37 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Алена Винницкая призналась, планирует ли дуэт с Олегом Винником
Алена Винницкая призналась, планирует ли дуэт с Олегом Винником
пресс-служба канала Украина

На съемках «Новорічної Маски на каналі «Україна» Алена Винницкая рассказала, чего ждет от года Тигра, а также прокомментировала информацию относительно возможного дуэта со звездным детективом шоу Олегом Винником.

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В своих интервью любимец публики Олег Винник много раз признавался, что экс-солистка группы «ВИА Гра» Алена Винницкая была первой звездой, с которой он познакомился, когда только делал первые шаги в украинском шоу-бизнесе. И поскольку в новогоднем шоу канала «Украина» Олег Винник презентует дуэт с другим звездным детективом проекта, певицей Олей Поляковой, журналисты решили поинтересоваться у ведущей программы «Зірковий шлях», не планируют ли они с Олегом совместную музыкальную работу.

Я не знаю. Олег – большая звезда в нашей стране. Поэтому, на мой взгялд, такие предложения должны поступать именно от таких статусных людей, – ответила Алена Винницкая за кулисами грандиозного шоу «Новорічна Маска на каналі «Україна».

Кто знает, возможно, в 2022-м мы услышим новый яркий дуэт. А вот верит ли певица в гороскопы и предсказания, которых так много накануне Нового года?

В последнее время не так сильно, как раньше. Гороскопы гороскопами, но все же нужно верить в себя. Это мой год, я Тигрица, возможно, он приготовил для меня что-нибудь интересное в 2022-м, – отметила телеведущая в интервью каналу «Украина».

Смотрите самую загадочную премьеру «Новорічна Маска» 31 декабря в 20:00 на канале «Украина»!

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Алена Винницкая Олег Винник Новорічна МАСКА на каналі Україна

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