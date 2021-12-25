МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Скандала
25 декабря 2021 23:02
МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Скандала
пресс-служба канала Украина
26 декабря на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 10 выпуск гипершоу МАСКА – финал проекта. Наконец телезрители узнали, кто же скрывался за образом Скандала.
МАСКА. На сцене выступило 3 постоянных участника, оставшихся в шоу, – противоречивый Скандал, меланхоличная Жирафа, одиночка Мухомор. Именно эти фантастические участники завоевали право сразиться в финале. Каждый из них на протяжение нескольких месяцев поражал своими талантами, показывал невероятные выступления и запутывал звездных детективов и зрителей.
Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Скандала скрывалась певица Оля Цибульская.
МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Скандала / пресс-служба канала Украина
Маю окрему розмову до DZIDZIO: «Слухай, якщо ти так прешся від Жираф, то костюм я забрала собі! Поговоримо з тобою вдома! – смеясь, прокомментировала Оля Цибульская в эфире шоу «МАСКА». – Я вас трохи заплутала своїм зростом. Справа в тому, що мені дали такі каблуки, як у MARUV. А взагалі, мені було дуже складно рухатись! В цій масці я постійно втрачала орієнтири – не розуміла, де стою, але чула вас! Важко, але надцікаво!