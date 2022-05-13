Сергій Притула – про перший день війни: Таксист за 10 тисяч гривень завіз мене до Києва Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Ведучий Сергій Притула instagram.com/siriy_ua

24 лютого ведучий Нового каналу Сергій Притула приїхав на навчання у Львів, але змушений був терміново повертатись у столицю.