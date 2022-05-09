Сергій Притула розповів, як його 4-річна донька реагує на війну Туренко Андрей

Телевеудчий Сергій Притула пресс-служба Нового канала

Поки ведучий Нового каналу Сергій Притула волонтерить і збирає мільйони гривень на підтримку української армії, його донька позбавляється звичок, пов’язаних з усім російським.