День матері 2022: зірки поділились теплими спогадами про своїх мам та фото з ними

8 травня Україна святкує День матері! Актори та ведучі пригадали найтепліші моменти зі своїми мамами та поділились фото з ними.

Тетяна Висоцька («Вікна-новини», «Таємниці ДНК»):

Моя мама дуже терпляча до близьких, турботлива і мудра. Близькі кажуть, що я схожа на неї - і ззовні, і внутрішньо. Вона власним прикладом вчить мене поєднувати м’якість характеру з твердим стрижнем. Як на мене, це найкращий урок, за який я вдячна мамі на все життя. Адже її настанови зробили мене такою, яка я є, і показали, якою треба бути матір’ю для своїх дітей.

А ще мама готує найкращий у світі «Наполеон». Його аромат на весь дім – це, мабуть, найтепліший момент з мого дитинства і по сьогодні.

Тетяна Висоцька з мамою / Пресслужба каналу СТБ

Олександр Педан, телеведучий Нового каналу і шоумен

Мені дуже подобається, що останнім часом саме це свято набирає популярності. Оскільки наші мами - приклад сміливості, стійкості та справжньої сили. Вони народжують у сховищах, вивозять під обстрілами своїх дітей і виховують майбутнє покоління, поки тата на війні.

У цей день мають лунати слова вдячності матерям, адже вони - наші найрідніші люди у цьому світі. Я хочу подякувати мамі за виховання, за те, що хоч і не було в той час багато можливостей, вона віддала все і навіть більше.

Дякую дружині за те, що вона є найкращою мамою у світі для моїх дітей. Люблю. Найбільший подарунок, який можете їм приділити, - це увага. Відкладіть справи і присвятіть рідним!

Олександр Педан з мамою, дружиною і сином / instagram.com/pedanos

Яна Брензей («Вікна-новини»):

2 квітня, ранок, мені виповнюється 5 років. я відкриваю очі, у кімнату заходить мама. її не було вдома кілька днів перед тим, я не знала чому. мама заходить із величезною лялькою. лялькою, яка говорить! сучасних дітей цим не здивуєш, але у 90-ті це було чудо-чудесне. виявляється, мама поїхала в Одесу (ми жили у Запоріжжі) і купила там для мене найкращу ляльку у світі (у цьому я не сумнівалася). ляльку я назвала Інна, на честь мами.

“Не можеш змінити ситуацію - змінюй на неї реакцію". Це мамине правило, яким я теж вчусь користуватися. Це не про слабкість, це про гнучкість. Коли все йде не за планом, коли люди ведуть себе несправделиво стосовно тебе, спробуй змінити реакцію на це, не впадай у гнів чи образу. Можливо, змінивши реакцію, ти знайдеш шляхи виходу із ситуації, які через емоції не бачила.

Яна Брензей з батьками / Пресслужба каналу СТБ

Григорій Решетник, ведучий проєктів “Холостяк”, “Холостячка”, “Україна має талант”, “Неймовірна правда про українців”

Для мене батьки - святі люди. Я їм вдячний не тільки за те, що вони дали мені життя, а й за виховання та цінності. Мій успіх - не лише результат моєї роботи, але й заслуга батьків. У нашій родині завжди панували тепло та любов. Мама з татом майже 40 років разом! Вони - мій приклад і мотивація.

Одна з найяскравіших історій, пов'язаних з мамою, відбулась за моїх шкільних років, на початку 90-х. Тоді у багатьох українських сімей фінансові можливості були обмежені. Напередодні новорічних свят у нашому першому класі, де я навчався, не було ялинки. Дізнавшись про це, у холодну сніжну зиму, моя мама на своїх тендітних плечах принесла нам з дітлахами величезне святкове дерево, аби в класі її сина панувала новорічна атмосфера. Ця картина з моєї пам'яті викликає сльози…

Григорій Решетник з мамою / Пресслужба каналу СТБ

Ще один важливий урок, який я отримав від мами з татом, стався за студентських років. Я навчався на фінансиста, але вчасно зрозумів, що ця справа не є моїм покликанням. Тому вирішив залишити навчання і вступити до Інституту кіно і телебачення на диктора та ведучого. Батьки зрозуміли мене і повірили в мої сили. Таким самим прикладом намагаюсь бути і для наших з Христинкою синів, підтримувати їх у всіх починаннях. Це дуже важливо.

Ще на згадку приходить одна кумедна історія, пов'язана з мамою... Якось взимку я їхав на футбол, як раптом приходить повідомлення від неї зі словами: “Синку, а ти шапку взяв? Сподіваюсь, ти тепло одягнений?”(сміється). У свої 38 років, хоч я і опікуюсь родиною, допомагаю батькам, але для мами залишаюсь маленькою дитиною.

Щодня намагаюсь спілкуватися з батьками і нагадувати, як сильно я їх люблю. Особливо зараз, у найскладніші для українців часи. Щасливий, що під час війни вдалося евакуювати маму з татом з рідного Миколаєва у безпечне місце. Ми разом святкували Великдень, і мені було спокійніше. Віримо, що після перемоги ми всі повернемось до своїх домівок, а у кого їх не лишилось - відбудуємо всю Україну спільними зусиллями. Всіх матусь вітаю зі святом.

Григорій Решетник з мамою / Пресслужба каналу СТБ

Надія Матвєєва, ведуча проєктів «Все буде добре. Надійні поради», «Неймовірна правда про українців», «Щасливі за сім днів»:

Материнство – це потужна сила. Мама не лише виховує та любить дитину, а дає їй підтримку на все життя. З іншого боку, мудра мама має дати й можливість дитині якомога швидше стати самостійною, вільною, дорослою. От у поєднанні цих двох процесів велика гармонія материнства, як на мене.

У моєї мами було доволі важке життя. І, попри це, вона намагалася дати мені усе необхідне. Перш за все – безумовну любов. А ще в неї є якість, за яку я їй дуже вдячна, бо вважаю, що в мене вона теж є. Це оптимізм, віра в те, що все буде добре, намагання робити все необхідне для цього.

Надія Матвєєва з мамою / Пресслужба каналу СТБ

Пам'ятаю, як мама сприйняла Семі. До появи у мене собаки вона щиро вважала, що мені улюбленець не потрібен, бо я дуже зайнята. А коли раптово приїхала до неї вже з собакою, її серце розтануло. Мама полюбила Семі, вважає її найкращою собакою у світі, і тим дуже мене тішить.

Мама є для мене прикладом оптимізму. Через всі життєві негаразди вона пронесла впевненість, що з усіма проблемами можна впоратися. Не здаватися, вірити в себе, допомагати людям, сумлінно трудитися і радіти життю при найменшій нагоді. Так і я кажу: віримо, друзі, все буде добре!

Марина Боржемська, ведуча проєкту «Щасливі за сім днів» на СТБ, фітнес-тренерка:

Історій, пов’язаних з мамою, безліч! Вони – завжди про допомогу іншим людям, про її любов до життя і до тих людей, які її оточують. І мама постійно в мені це виховувала. Я пригадую той час, коли вперше втратила дитину. Мені було дуже страшно їй про це сказати. Я була у лікарні. Мама дізналася про це ввечері, вже темніло, вона бігла до мене, впала дорогою, побила колінця, але все одно прийшла. Тоді мене просто розривало від болю, тому що я втратила дитину. Але в той час, коли вона мене обійняла, я сама відчула себе маленькою дівчинкою, яка потребує її уваги й тепла. Мама тоді хворіла, але прибігла до мене, адже була мені найбільше потрібна.

Марина Боржемська з мамою / Пресслужба каналу СТБ

Вона завжди мене навчала, що немає чужих людей, що потрібно приходити на допомогу тим, хто тебе просить. Завжди відчиняти двері свого дому для тих, хто цього потребує, і тих, хто стукає до тебе. Її людяність, її вдячність життю, її оптимізм, її віра, надія, любов, її тепло завжди викликали захват! Вона мене навчила усього того, що вміє жінка. І я їй за це дуже-дуже вдячна. Мама завжди допомагає з моїми дітками, у неї вистачає сил, терпіння та натхнення це робити. Що найдорожче вона може подарувати мені як дитині? Це життя, і відчуття, що ти донька. Адже, доки живі наші батьки, ми ще можемо називати себе дітьми. Моя Галочка – це неземна людина з відкритим та чуйним серцем, яку всі обожнюють та люблять. Мам, дякую тобі за те, що ти в мене є, дякую за те життя, яке ти мені подарувала, і за те, якою я стала людиною.

Сергій Костира, ведучий проєкту “Один за всіх”:

Мама в дитинстві завжди готувала мені млинці вранці, і цей запах я пам'ятаю досі. Вона щоранку будила мене поцілунком і обіймала. Звичка обіймати маму та цілувати досі зі мною. Ми завжди говоримо один одному про любов.

Найважливіший урок, який я отримав від мами - це не боятися проявляти свої емоції. Мама вчила мене бути чоловіком, проте я ніколи не чув від неї: “не плач, ти ж - хлопчик”, і інших подібних стереотипів. Вона з татом власним прикладом щодня показувала мені, що таке сім'я.

Сергій Костира з батьками у дитинстві / Пресслужба каналу СТБ

Ектор Хіменес-Браво, незмінний суддя проєкту “МастерШеф”, шеф-кухар, ресторатор:

Я ріс у бідній сім’ї, грошей на одяг для мене ніколи не було. Донашував речі свого брата. Звісно, одяг був мені не за розміром: великий й висів на мені, як на вішалці (усміхається). Особливо великим було взуття. Мама придумала засовувати у нього шкарпетки. Тобто, одні шкарпетки я вдягав, а ще одні – заштовхував у черевики. Звісно, у школі всі глузували з мене, був присутній булінг. Я плакав вдома, засмучувався. Мама завжди працювала, в неї було дуже мало часу, вона шила жіночий одяг. І шила дуже добре! Коли мені було 10 – 12 років, я ніяк не міг збагнути, чому мама не може мені зшити хоча б одну сорочку, щоб я ходив у ній до школи. Я про це запитував й запитував. Пройшло досить багато часу, і одного вечора, у мій день народження, вдома на мене чекав подарунок – мама спеціально для мене зшила дуже-дуже гарні сорочки! Це було настільки неочікувано, я дуже зрадів! І тут же запитав: “Якщо ти могла мені зшити сорочки, чому не зробила це раніше?”. Виявилось, мама просто не вміла шити чоловічі сорочки. Вона спеціально записалась на курс з шиття чоловічих речей, ходила навчатись після роботи. Відтоді у мене не було проблем з одягом. А ті дві сорочки, які подарувала мама, я носив кожного дня, настільки вони мені подобались!

Окрім цього, всі діти в нашій родині власноруч прали й прасували одяг, а мама придбала спеціальну тканину, стилізовану під м’яту, яку можна було не прасувати. Це були улюблені сорочки, я носив їх з гордістю і розповідав усім, що їх зшила мама.

Ектор Хіменес-Браво з мамою / Пресслужба каналу СТБ

Володимир Ярославський, суддя проєкту «МастерШеф», шеф-кухар:

Мабуть, найтепліші спогади – як ми разом майже усю весну, літо та осінь їздили до лісу – збирати гриби. Зараз, думаю, це не буде можливо під Кивом ще багато років. І мама ось якраз у цей день – як на фото – сказала, що ще в житті так багато і так класно в один рік не відпочивала за тихим полюванням.

Найважливіший урок мами – єдність і підтримка сім’ї – це виховувалося в нас з самого малечку.

Володимир Ярославський з мамою / Пресслужба каналу СТБ

Ольга Мартиновська, суддя проєкту “МастерШеф”:

Найбільший мамин страх був – літати. Вона завжди говорила «нізащо». А потім ми з малесенькою Вірунею були в Парижі, в мене не було няні, грошей на неї… І мама, переборовши свій страх, сіла на літак, щоб бути поруч зі мною і допомагати. Сама. Мій особистий супергерой.

Мама завжди все вирішувала і робила по любові! Я слідую тільки її прикладу!

Ольга Мартиновська з батьками / Пресслужба каналу СТБ

Анна Сагайдачна, зірка легендарної костюмованої драми “Кріпосна”

Мама подарувала мені безліч теплих дитячих спогадів, які зігрівають! І цукерки на новорічній ялинці, через які мама протягувала ниточки, щоби повісити іх на гілочки; і маленькі кексики з ізюмом, які мама купувала мені кожного разу після школи, як ми йшли додому… хоча грошей було обмаль. Найпростіші речі — це і є найцінніші спогади.

А найважливіша мамина порада, яка щодня допомагає мені по життю — не зважати на складнощі: поплакала, стало трошки легше і пішла далі.

Анна Сагайдачна з мамою і сином / Пресслужба каналу СТБ

Ілона Гвоздьова, педагог-хореограф, танцівниця, переможниця проєкту "Танці з зірками-2018"

Хочу привітати свою маму, жінка яка в прямому сенсі слова покинула свій дім, чоловіка,своє життя заради безпеки доньки і онуків, яка ночами носить мого сина на руках, днями дарує любов і посмішку моїм дітям. Мама ти в мене неймовірна, я дуже тебе люблю і пишаюсь бути твоєю донькою! Ти яскравий приклад української жінки, матері і бабусі! Знаю, що інколи зі мною буває складно та попри все, кожного разу ти знаходиш в собі сили, аби з посмішкою і любов’ю в серці оберігати нас. Ти мій скарб, моя перлина!

Війна дала чітке розуміння і визначення слова «Матір». Діти- це наше майбутнє, наше світле майбутнє, сьогодні ми як ніколи маємо їх оберігати, захищати, бути сильними, витриманими і сповнені любові, щоб виховати міцне і здорове покоління.

Ілона Гвоздьова з мамою / instagram.com/ilonagvozdeva

Наталка Денисенко, зірка легендарної костюмованої драми “Кріпосна”:

Я пам’ятаю з глибокого дитинства, як мене мама заціловувала, поки я спала. Тепер я її розумію, тому що маленьких хочеться заціловувати. У мене маленький синочок, тож знаю, що це таке.

Але я розуміла, що це від любові. Ніжність моєї мами — це те, що я пам’ятала найяскравіше. Завжди відчувала неймовірну любов. А у підлітковому віці я відчувала і величезну підтримку. Пам’ятаю, як у школі її викликали до директора. Вона завжди відстоювала мою правоту. Я боролася за справедливість, інколи влаштовувала скандали, але мама завжди була на моєму боці.

Наталка Денисенко з мамою / Пресслужба каналу СТБ

І не менш важливе — тотальна довіра. У старших класах я почала під школою пробувати курити (сміється, — прим. ред). І у той момент повз мене проходила мамина знайома. Звичайно, вона це побачила. І коли я повернулася додому, моя мама запитала мене, чи дійсно це була я. Я заперечувала, мовляв, звичайно ні. І мама мені сказала: «Добре, я тобі вірю».

Для мене це було такою відповідальністю, що мама мені вірить. І тому це був поштовх не обманювати більше маму, бути чесною.

Моя мама дуже добра людина. Вона завжди допомагала всім, кому могла. Дуже гостинна. Напевно, ця гостинність і бажання прийти на допомогу — це для мене був приклад. Я так само люблю нагодувати всіх, потурбуватися. Дбайливість про своїх близьких — для мене це урок. І звичайно приклад у вихованні дітей! Я дуже люблю свого синочка. Не приховую своїх почуттів до нього і завжди відстоюю його інтереси.

Тарас Цимбалюк, актор найгучніших серіалів СТБ “Кріпосна”, “Спіймати Кайдаша”, “Кава з кардамоном”:

У нас чудові стосунки з мамою, з татом. Кожна наша зустріч — це і є теплі моменти! Ми бачимося рідко, тож намагаємося створити обмін взаємною енергією. І нам це вдається. Наші найтепліші зустрічі на Новий рік, адже ми його святкуємо завжди разом. Великою родиною!

Мама — це Берегиня сім’ї. Це людина — яка відповідає за сім’ю, подає приклад, без перебільшень. Я дуже вдячній їй за все, що вона зробила у моєму житті і продовжує робити.

Тарас Цимбалюк з мамою / Пресслужба каналу СТБ

Олексій Суровцев, актор серіалу “Слід”:

Мій найкращий спогад з дитинства — це ранок. Коли ти прокидаєшся у своїй дитячій кімнаті, відкриваєш очі, а тим часов на кухні шкварчить яєчня. Ти виходиш, тебе зустрічає мама з посмішкою, дає яєчню, бутерброд, наливає чай. Навіть зараз, коли залишаюся в мами, то охоплює приємна ностальгія.

Зараз я рятую домашніх улюбленців, покинутих на самоті через війну. І я впевнений, що це завдяки батькам. Вони виховали в мені таку любов до тварин. Навіть зараз моя мама їздить на дачу, де підгодовує безпритульних котів і собак. Напевно, саме з дитинства я цьому навчився у неї!