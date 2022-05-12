Яна Глущенко розповіла про бажання народити другу дитину

Зірка «Дизель шоу» Яна Глущенко розказала, хто допоміг їй відпустити почуття провини, а також за яких обставин акторка познайомилася з колишньою дружиною свого чоловіка.

І зірки, і звичайні жінки під час війни стали просто матерями, які захищають своїх дітей, тому вони виїхали з країни в більш безпечні місця. Але в багатьох українок це рішення досі викликає почуття провини перед батьківщиною.

Акторка Яна Глущенко теж залишила свій дім, щоб вберегти маленького сина від вибухів, артобстрілів та інших жахів війни.

Я відчуваю свою провину за те, що зараз не в Україні, – зізналася гостя програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна». – Але мене заспокоїв мій чоловік. Він сказав: «Єдине, що ти зараз можеш зробити цінне для країни – зберегти дітей». Я допомагаю фінансово, інформаційно – це те, чим я зараз займаюся. Якби в мене не було маленького сина – я б не поїхала з України.

Зірка «Дизель шоу» Яна Глущенко з чоловіком / instagram.com/yamo4ka

Разом з акторкою в більш безпечне місце також переїхав син її чоловіка Олега Збаращука від попереднього шлюбу та старші сестри хлопця. Так сталося, що саме під час війни зірка зустріла колишню дружину Олега.

Я сказала при зустрічі: «За яких обставин ми б ще познайомилися?» – з усмішкою розповіла Яна Глущенко. – Але ми знайшли спільну мову.

За словами Яни, її маленький син дуже хоче додому, але вона знаходить правильні слова, щоб пояснити, чому зараз не можна повертатися в Україну.

Я не уточнювала в розмові з сином, що таке війна. Взагалі мені б не хотілося, щоб він розумів все так, як воно є, – пояснила зірка. – Я поки що оберігаю Тамерлана від цієї інформації. Йому лише 4 рочки.

Зірка «Дизель шоу» Яна Глущенко з чоловіком / instagram.com/yamo4ka

Чоловік акторки залишився в Україні, зараз він займається волонтерською діяльністю.

Сьогодні українці чекають не перемогу, але дуже приємно, що люди почали мріяти про щось особисте. Зірка також поділилася своїми планами.

Щойно почалася війна, я сказала чоловікові: «Коли ми переможемо – підемо за дівчинкою», – зізналася Яна Глущенко. – Тому треба вже перемогти, треба вже повертатися додому.

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