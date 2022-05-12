Євробачення-2022 другий півфінал: дивитись онлайн-трансляцію від 12.05.2022

12 мая 2022 09:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Євробачення-2022 другий півфінал: дивитись онлайн-трансляцію від 12.05.2022
Євробачення-2022 другий півфінал: дивитись онлайн-трансляцію від 12.05.2022
instagram.com/suspilne.eurovision

12 травня відбудеться другий півфінал грандіозного міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2022.

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12 травня в ефірі телеканалу UA: КУЛЬТУРА ми побачимо перший півфінал 66-го пісенного конкурсу Євробачення. У другому півфіналі на сцену вийдуть представники таких країн: Фінляндія, Ізраїль, Сербія, Азербайджан, Грузія, Мальта, Сан Маріно, Австралія, Кіпр, Ірландія, Північна Македонія, Естонія, Румунія, Польща, Чорногорія, Бельгія, Швеція, Чехія.

Онлайн-трансляцію другого півфіналу конкурсу Євробачення-2022 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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