Врачи назвали симптом, прогнозирующий тяжелую форму коронавируса

18 мая 2020 23:00 Алла Лысак
Врачи назвали симптом, прогнозирующий тяжелую форму коронавируса
Врачи назвали симптом, прогнозирующий тяжелую форму коронавируса
pixabay.com

Врачи научились предсказывать течение COVID-19 по симптомам.

Читайте такжеВрач назвала симптом коронавируса, исключающий тяжелое течение инфекции
Самым опасным симптомом коронавируса, который предсказывает, что течение болезни будет тяжелым, является потеря обоняния. 

С такими выводами выступили исследователи из Цинциннати, материал опубликован в ACS Chemical Neuroscience.

Читайте такжеКак уменьшить риск подхватить коронавирус: секреты правильной уборки
Ученые попытались обнаружить связь между симптомами, которыми проявляется вирус, и формой его течения. И такую связь действительно удалось обнаружить. Тяжело болели прежде всего люди, которые на начальных этапах теряли обоняние.

Вероятно, это связано с тем, что инфекция в организм таких пациентов проникала при помощи белков, которые распознают запахи.

Чем серьезнее оказывалась потеря обоняния, тем тяжелее проявлялся коронавирус.

Напомним,

Облако тегов

коронавирус Коронавирус в Украине коронавирус 2020

Материалы по теме

Врач назвала симптом коронавируса, исключающий тяжелое течение инфекции
Наука и техника

Врач назвала симптом коронавируса, исключающий тяжелое течение инфекции
Ревизор. Карантин: Юлия Панкова проверила рюкзак курьера популярной службы доставки
Новости

Ревизор. Карантин: Юлия Панкова проверила рюкзак курьера популярной службы доставки
Врачи назвали симптом, прогнозирующий тяжелую форму коронавируса
Наука и техника

Врачи назвали симптом, прогнозирующий тяжелую форму коронавируса
Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 18.05.2020
Телешоу

Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 18.05.2020

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)
Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
Женские секреты: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 11.05.2020)

Женские секреты: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 11.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)
Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
Женские секреты: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 11.05.2020)

Женские секреты: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 11.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK