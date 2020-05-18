Врачи назвали симптом, прогнозирующий тяжелую форму коронавируса

Врачи научились предсказывать течение COVID-19 по симптомам.

Самым опасным симптомом коронавируса , который предсказывает, что течение болезни будет тяжелым, является потеря обоняния.

С такими выводами выступили исследователи из Цинциннати, материал опубликован в ACS Chemical Neuroscience.

Ученые попытались обнаружить связь между симптомами, которыми проявляется вирус, и формой его течения. И такую связь действительно удалось обнаружить. Тяжело болели прежде всего люди, которые на начальных этапах теряли обоняние.

Вероятно, это связано с тем, что инфекция в организм таких пациентов проникала при помощи белков, которые распознают запахи.

Чем серьезнее оказывалась потеря обоняния, тем тяжелее проявлялся коронавирус.

Напомним,