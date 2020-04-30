Ученые спрогнозировали будущее с коронавирусом

30 апреля 2020 14:30 Алла Лысак
Ученые спрогнозировали будущее с коронавирусом
Ученые спрогнозировали будущее с коронавирусом

Китайские ученые считают, что коронавирус не исчезнет с наступлением лета, он вернется осенью, как и другие сезонные заболевания.

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Человечеству придется привыкать жить в условиях самоизоляции, а вакцина от COVID-19 приобретает стратегическое значение, к таким выводам пришли медицинские исследователи из Пекина, сообщает издание Daily Mail.

Пока нет оснований считать, что с наступлением лета мы забудем о коронавирусе. Гораздо выше вероятность, что вирус вернется осенью, и в целом COVID-19 долго просуществует с людьми, как разные штаммы гриппа.
 

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По словам ученых, со временем количество бессимптомных больных будет увеличиваться, а распространение вируса приобретет массовый характер. Впрочем, не все верят, что распространение COVID-19 замедлится даже в жаркий сезон.

Напомним,

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