Ученые спрогнозировали будущее с коронавирусом
30 апреля 2020 14:30
Ученые спрогнозировали будущее с коронавирусом
Китайские ученые считают, что коронавирус не исчезнет с наступлением лета, он вернется осенью, как и другие сезонные заболевания.
Читайте такжеСмотрели чаще всего на карантине: Netflix назвал самый популярный коронавирусный сериалЧеловечеству придется привыкать жить в условиях самоизоляции, а вакцина от COVID-19 приобретает стратегическое значение, к таким выводам пришли медицинские исследователи из Пекина, сообщает издание Daily Mail.
Пока нет оснований считать, что с наступлением лета мы забудем о коронавирусе. Гораздо выше вероятность, что вирус вернется осенью, и в целом COVID-19 долго просуществует с людьми, как разные штаммы гриппа.бессимптомных больных будет увеличиваться, а распространение вируса приобретет массовый характер. Впрочем, не все верят, что распространение COVID-19 замедлится даже в жаркий сезон.
Напомним,