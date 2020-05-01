Как уменьшить риск подхватить коронавирус: секреты правильной уборки
Многие уже втянулись в новый ритм жизни и начали постепенно забывать о возможных проблемах и последствиях Covid-19. А очень зря!
Проводите влажную уборку
Влажная уборка - наиболее эффективное средство от распространенная микробов по всему дому. Для начала протрите всю поверхность и предметы, которые собирают наибольшее количество пыли. Делать это нужно сухой щеткой и тряпкой. Начните с верхних ярусов с пылью и плавно спускайтесь вниз. Таким образом пыль с верхних поверхностей не сможет снова попасть на нижние. Затем пройдитесь по ним влажной тряпкой. Лучше всего добавить в воду мыльный раствор либо антисептик.
Запаситесь очиститель воздуха
Регулярно проветривайте квартиру
Бактерии из нашей комнаты никуда не деваются. Поэтому воздух становится часто слишком пересушенным и теплым. Такой воздух опасен тем, что сушит слизистые оболочки и существенно снижает наш иммунитет. Помимо этого, в организме увеличивается восприимчивость к простудным заболеваниям. Так же сухой воздух провоцирует аллергию и снижает общую продуктивность из-за перманентного состояния упадка сил. Для избежания этого регулярно устраивайте плановые проветривания комнаты. Они помогут вам удерживать оптимальную температуру в воздухе.
Напомним,