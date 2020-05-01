Как уменьшить риск подхватить коронавирус: секреты правильной уборки

1 мая 2020 16:30 Антонина Старовойт
Как уменьшить риск подхватить коронавирус: секреты правильной уборки
Как уменьшить риск подхватить коронавирус: секреты правильной уборки
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Многие уже втянулись в новый ритм жизни и начали постепенно забывать о возможных проблемах и последствиях Covid-19. А очень зря!

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Пик заболеваний еще только наблюдается. И если вы думаете, что уже можно выдохнуть, то очень ошибаетесь. Сегодня мы расскажем, как правильно сделать профилактическую уборку в домашних условиях. А главное - что вам необходимо приобрести в первую очередь. Помните: заразиться коронавирусом в домашних условиях еще более реально, чем на улице. 
 

Проводите влажную уборку

Влажная уборка - наиболее эффективное средство от распространенная микробов по всему дому. Для начала протрите всю поверхность и предметы, которые собирают наибольшее количество пыли. Делать это нужно сухой щеткой и тряпкой. Начните с верхних ярусов с пылью и плавно спускайтесь вниз. Таким образом пыль с верхних поверхностей не сможет снова попасть на нижние. Затем пройдитесь по ним влажной тряпкой. Лучше всего добавить в воду мыльный раствор либо антисептик. 

Запаситесь очиститель воздуха

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Актуальнее, чем сейчас, он не будет никогда. Кроме регулярной влажной уборки, которую следует делать раз в три дня, вам стоит серьезно задуматься по поводу покупки очистителя воздуха. В этом правда есть смысл, потому как он может отфильтровывать даже самые мелкие частицы в воздухе и вредные микроорганизмы. 

Регулярно проветривайте квартиру 

Бактерии из нашей комнаты никуда не деваются. Поэтому воздух становится часто слишком пересушенным и теплым. Такой воздух опасен тем, что сушит слизистые оболочки и существенно снижает наш иммунитет. Помимо этого, в организме увеличивается восприимчивость к простудным заболеваниям. Так же сухой воздух провоцирует аллергию и снижает общую продуктивность из-за перманентного состояния упадка сил. Для избежания этого регулярно устраивайте плановые проветривания комнаты. Они помогут вам удерживать оптимальную температуру в воздухе. 

Напомним, 

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