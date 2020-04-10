Как скрыть отросшие корни на период карантина: 5 лайфхаков

Отросшие корни - неприятное следствие карантина. Но это можно скрыть при помощи некоторых хитростей.

Пучок

Сегодня мы поделимся главными лайфхаками , как ввести в обман всех, кто уже столкнулся с этой проблемой.

Это наиболее простой способ. Поскольку таким образом вы завязываете волосы на макушке голове и корней никто видеть не может. А за счет того, что все волосы собираются вместе —они будут выглядеть более или менее органично.

Хвост

Собрать верхний слой

То же самое касается и хвоста. Зачешите волосы на верхнюю часть головы. При этом сам хвост можно сделать более небрежным и игривым. Легкая небрежность сейчас в тренде.

Вы можете сделать прическу японских и китайских гейш. Или же самураев из мультика "Мулан". Достаточно только собрать верхний слой волос и завязать их в узелок.

Косичка

Плетение - это наиболее органичный и эстетичный вариант. Однако и времени она занимает больше. Попробуйте выбрать наиболее простую технику плетения колоска. Поверьте, она скроет наилучшим образом отросшие корни.

Укладка

Да, возможно, вы считаете, что в ней не очень много смысла при нахождении дома. Но если вы работаете удаленно и со встречами онлайн с начальством, то лучшего варианта вам не найти. Воспользуйтесь круглой расческой и феном, чтобы создать объем у корней.

Напомним,