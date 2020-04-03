Как улучшить состояние сухой кожи: главные советы

Сухая кожа мало кому приносит удовольствие. А на фоне смены сезонов ее сухость может даже обостриться.

Апельсин

Сегодня мы расскажем, как эффективно справляться с сухостью кожи и что может ей помочь во время смены сезонов.

Залейте кожуру апельсина кипятком. Затем нужно ее настоять и процедить. Применяйте как тонизирующее средство каждое утро и вечер. Результат не заставит себя ждать.

Капуста

Салат

Несколько капустных листьев ошпарьте кипятком, смочите растительным маслом и покройте ими лицо и шею. Через 20 минут снимите и умойтесь теплым отваром ромашки. Кстати, о замороженных кубиках с ромашкой нужно срочно забыть, потому что они только раздражают кожу.

Мелко нарежьте листья салата, разотрите с подсолнечным маслом и добавьте несколько капель лимонного сока. Положите массу на лицо и шею и держите до 20 минут. Такую маску необходимо применять не чаще 1-2 раз в неделю.

Лен

Смешайте поровну толченое льняное семя, муку, воду и дайте ему набухнуть. Густо смажьте этой смесью лицо. Через 30 минут смойте теплой водой.

Морковь

Удивляетесь? А не стоит. Морковь отличный антиоксидант, который возвращает коже упругость и здоровый вид. Натрите на мелкой терке 2-3 моркови, смешайте с яичным желтком, нанесите тонким слоем на лицо. Смойте через 20-25 минут теплой водой.

Напомним,