Вы точно не знали: продукты, которые ускоряют старение в два раза

Вы точно не знали: продукты, которые ускоряют старение в два раза

Еда не только вызывает проблемы с лишним весом, но также проблемы с кожей и ее преждевременным старением.

Фаст-фуд

Сегодня мы поделимся тем, какие продукты стоит ограничить в своем рационе или же вовсе исключить , чтобы не переживать за преждевременное старение.

Трансжиры запускают развитие хронических воспалительных процессов, которые в свою очередь ухудшают здоровье и внешний вид. Что касается кожи, они делают ее более уязвимой для солнечных лучей.

Полуфабрикатное мясо

Сахар

Сульфиты, содержащиеся в мясе, способны вызывать раздражение кожи. Помимо этого, подобное мясо содержит в себе много соли и повышает риск задержки жидкости в организме.

Когда мы потребляем большое количество сахара, то запускаем процесс гликирования. Он пагубно влияет на кожу, вызывая ее повреждение и способствую преждевременным морщинам.

Соль

Соль способствует задержке жидкости и повышению кровяного давления в организме.

Кофе

Удивлены? А зря! Слишком большого количества кофе приводит к обезвоживанию, неприятному запаху изо рта и появлению пятен на зубах. Помимо этого, кофе повышает гормон стресса - кортизол, который также способствует ухудшению ее состояния.

Напомним,