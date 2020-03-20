Вы точно не знали: продукты, которые ускоряют старение в два раза

20 марта 2020 11:00 Антонина Старовойт
Вы точно не знали: продукты, которые ускоряют старение в два раза
Вы точно не знали: продукты, которые ускоряют старение в два раза
pixabay.com

Еда не только вызывает проблемы с лишним весом, но также проблемы с кожей и ее преждевременным старением.

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Сегодня мы поделимся тем, какие продукты стоит ограничить в своем рационе или же вовсе исключить , чтобы не переживать за преждевременное старение. 

Фаст-фуд

Трансжиры запускают развитие хронических воспалительных процессов, которые в свою очередь ухудшают здоровье и внешний вид. Что касается кожи, они делают ее более уязвимой для солнечных лучей.

Полуфабрикатное мясо 

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Сульфиты, содержащиеся в мясе, способны вызывать раздражение кожи. Помимо этого, подобное мясо содержит в себе много соли и повышает риск задержки жидкости в организме. 

Сахар

Когда мы потребляем большое количество сахара, то запускаем процесс гликирования. Он пагубно влияет на кожу, вызывая ее повреждение и способствую преждевременным морщинам. 

Соль

Соль способствует задержке жидкости и повышению кровяного давления в организме. 

Кофе

Удивлены? А зря! Слишком большого количества кофе приводит к обезвоживанию, неприятному запаху изо рта и появлению пятен на зубах. Помимо этого, кофе повышает гормон стресса - кортизол, который также способствует ухудшению ее состояния. 

Напомним, 

 

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