Вы точно не знали: продукты, которые ускоряют старение в два раза
Еда не только вызывает проблемы с лишним весом, но также проблемы с кожей и ее преждевременным старением.
Фаст-фуд
Трансжиры запускают развитие хронических воспалительных процессов, которые в свою очередь ухудшают здоровье и внешний вид. Что касается кожи, они делают ее более уязвимой для солнечных лучей.
Полуфабрикатное мясо
Сахар
Когда мы потребляем большое количество сахара, то запускаем процесс гликирования. Он пагубно влияет на кожу, вызывая ее повреждение и способствую преждевременным морщинам.
Соль
Соль способствует задержке жидкости и повышению кровяного давления в организме.
Кофе
Удивлены? А зря! Слишком большого количества кофе приводит к обезвоживанию, неприятному запаху изо рта и появлению пятен на зубах. Помимо этого, кофе повышает гормон стресса - кортизол, который также способствует ухудшению ее состояния.
Напомним,
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