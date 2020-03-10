С чем носить кожаную куртку этой весной: 3 лучшие идеи
Кожаные косули все еще на пике популярности.
Юбка-миди
Самый женственный способ носить кожаную куртку в этом сезоне. Выбирайте куртку в бежевых или молочных тонах и сочетайте ее с юбкой-карандашом цвета мятного милкшейка. Дополните образ мюлями или ботильонами на невысоком каблуке.
Белые джинсы
Кожаные брюки
А тут можно проследить привет из 80-ых. Вы можете подобрать классический байкерский образ: кожаные штаны, зауженные к низу, вместе с курткой-бомбером ниже талии. Подберите кожу двух разных оттенков и носите эту двойку с каблуками: в подобном наряде можно отправиться даже на вечеринку!
Напомним,