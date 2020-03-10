С чем носить кожаную куртку этой весной: 3 лучшие идеи

10 марта 2020 09:00 Антонина Старовойт
С чем носить кожаную куртку этой весной: 3 лучшие идеи
С чем носить кожаную куртку этой весной: 3 лучшие идеи
pixabay.com

Кожаные косули все еще на пике популярности.

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Осталось только подобрать подходящее сочетание фасонов и форм, чтобы покорить все взгляды прохожих. 

Юбка-миди

Самый женственный способ носить кожаную куртку в этом сезоне. Выбирайте куртку в бежевых или молочных тонах и сочетайте ее с юбкой-карандашом цвета мятного милкшейка. Дополните образ мюлями или ботильонами на невысоком каблуке. 

Белые джинсы

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Пожалуй, вечная классика. Но вы можете придать ей новых красок. Достаточно только выбрать лаковый укороченный вариант.  В тандеме с белыми джинсами свободного кроя из очень плотного денима такая куртка выглядит очень элегантно. Дополнить лук можно массивным ожерельем либо серьгами. 

Кожаные брюки

А тут можно проследить привет из 80-ых. Вы можете подобрать классический байкерский образ: кожаные штаны, зауженные к низу, вместе с курткой-бомбером ниже талии. Подберите кожу двух разных оттенков и носите эту двойку с каблуками: в подобном наряде можно отправиться даже на вечеринку!

Напомним, 

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