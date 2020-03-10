С чем носить кожаную куртку этой весной: 3 лучшие идеи

Кожаные косули все еще на пике популярности.

Юбка-миди

Осталось только подобрать подходящее сочетание фасонов и форм , чтобы покорить все взгляды прохожих.

Самый женственный способ носить кожаную куртку в этом сезоне. Выбирайте куртку в бежевых или молочных тонах и сочетайте ее с юбкой-карандашом цвета мятного милкшейка. Дополните образ мюлями или ботильонами на невысоком каблуке.

Белые джинсы

Кожаные брюки

Пожалуй, вечная классика. Но вы можете придать ей новых красок. Достаточно только выбрать лаковый укороченный вариант. В тандеме с белыми джинсами свободного кроя из очень плотного денима такая куртка выглядит очень элегантно. Дополнить лук можно массивным ожерельем либо серьгами.

А тут можно проследить привет из 80-ых. Вы можете подобрать классический байкерский образ: кожаные штаны, зауженные к низу, вместе с курткой-бомбером ниже талии. Подберите кожу двух разных оттенков и носите эту двойку с каблуками: в подобном наряде можно отправиться даже на вечеринку!

Напомним,