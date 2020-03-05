Вес не проблема: подбираем правильную одежду для девушек размера М и больше

Вес не проблема: подбираем правильную одежду для девушек размера М и больше

Комплексуте из-за пухлых форм? Прекращайте немедленно - их можно подчеркнуть куда лучше, чем фигуры худеньких девушек.

Полюбите каблуки

Сегодня мы поделимся главными советами по выбору одежды для девушек размеров М и больше!

Обувь даже с каблуком 3-4 см, который поможет визуально «вытянуть» и собрать образ. Если вы не хотите добавлять себе роста, с этой же ролью справятся массивные кроссовки и ботинки на толстой подошве.

Акценты

Пиджаки - ваще все

Умение правильно расставлять акценты в образах могут создать абсолютно новый образ. Если у вас, наденьте топ с принятом, декором, а также украсьте себя массивными серьгами либо бусами. В случае противоположной ситуации (пышный верх и узкие бедра), вы можете позволить себе яркие брюки, юбки с воланами и из денима. Все, что придаст вам недостающего объема в области бедер. Если все симметрично, можно подчеркнуть пропорции посерединекрасивым крупным ремнем.

За счет своего объема пиджак визуально уменьшает вашу фактуру. Тут стоит и добавить: выбирайте модели оверсайз, которые не будут плотно прилегать по фигуре. Также вы можете выбрать укороченный пиджак с одним только "но": в пару к нему обязательно подберите брюки с высокой посадкой.

V-образный вырез

Оптическая иллюзия или недостаток нашего зрения: V-образные вырезы, треугольники и прямые линии в качестве принтов визуально подчеркнут фигуру и даже вытянут верх.

Платье по фигуре

Когда платье сидит по вашей фигуре, оно в любом случае украшает ваш образ. А особенно если еще и подчеркивает талию. А вот стесняться, закрывать руки длинными рукавами или прятать ноги под макси не стоит.

Напомним,