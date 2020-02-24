Модная полиция: ТОП-3 тренда этой весны, которые стоит взять на заметку

24 февраля 2020 09:00 Антонина Старовойт
Модная полиция: ТОП-3 тренда этой весны, которые стоит взять на заметку
Модная полиция: ТОП-3 тренда этой весны, которые стоит взять на заметку
pixabay.com

Весна уже совсем близко. Самое время разнообразить свой гардероб.

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Сегодня мы расскажем о трех новых трендах, которые точно стоит внедрить в свой гардероб. 

Неон  

Модные дома просто в восторге от ярких и сочных сочетаний неоновых цветов: розового, зеленого, желтого и оранжевого. Для удачных образов неон удачно сочетать с черным, белым, молочным или коричневым оттенками. Также интересно будут смотреться и аксессуары в оттенках неона. К примеру, серьги-клипсы, которые придадут строгому образу немного игривости. 

Яркая эко-кожа

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Эко-кожа, в принципе, сейчас на пике своей популярности. А вот удачное сочетание ее с яркими цветами поможет вам выделиться из толпы и запомниться своим чувством стиля. К примеру, фиолетовый плащ из эко-кожи под бежевый свитер и кофейные штаны - отличное решение для всех девушек, которые ищут свою изюминку. 

Бермуды

Бермуды возвращаются! В начале 2010-ых они были на пике популярности. А поскольку мода циклична,  то спустя десять лет мы дождались их триумфального возвращения. Кроме комфорта, они создают и отличный целостный образ. 

Напомним, 

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