Модная полиция: ТОП-3 тренда этой весны, которые стоит взять на заметку
24 февраля 2020 09:00
Антонина Старовойт
Модная полиция: ТОП-3 тренда этой весны, которые стоит взять на заметку
pixabay.com
Весна уже совсем близко. Самое время разнообразить свой гардероб.
Сегодня мы расскажем о трех новых трендах
, которые точно стоит внедрить в свой гардероб.
Неон
Модные дома просто в восторге от ярких и сочных сочетаний неоновых цветов: розового, зеленого, желтого и оранжевого. Для удачных образов неон удачно сочетать с черным, белым, молочным или коричневым оттенками. Также интересно будут смотреться и аксессуары в оттенках неона. К примеру, серьги-клипсы, которые придадут строгому образу немного игривости.
Яркая эко-кожа
Эко-кожа, в принципе, сейчас на пике своей популярности. А вот удачное сочетание ее с яркими цветами поможет вам выделиться из толпы и запомниться своим чувством стиля. К примеру, фиолетовый плащ из эко-кожи под бежевый свитер и кофейные штаны - отличное решение для всех девушек, которые ищут свою изюминку.
Бермуды
Бермуды возвращаются! В начале 2010-ых они были на пике популярности. А поскольку мода циклична, то спустя десять лет мы дождались их триумфального возвращения. Кроме комфорта, они создают и отличный целостный образ.
Напомним,