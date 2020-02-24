Модная полиция: ТОП-3 тренда этой весны, которые стоит взять на заметку

Весна уже совсем близко. Самое время разнообразить свой гардероб.

Неон

Сегодня мы расскажем о трех новых трендах , которые точно стоит внедрить в свой гардероб.

Модные дома просто в восторге от ярких и сочных сочетаний неоновых цветов: розового, зеленого, желтого и оранжевого. Для удачных образов неон удачно сочетать с черным, белым, молочным или коричневым оттенками. Также интересно будут смотреться и аксессуары в оттенках неона. К примеру, серьги-клипсы, которые придадут строгому образу немного игривости.

Яркая эко-кожа

Читайте также Боремся с завистью: 3 эффективных совета Эко-кожа, в принципе, сейчас на пике своей популярности. А вот удачное сочетание ее с яркими цветами поможет вам выделиться из толпы и запомниться своим чувством стиля. К примеру, фиолетовый плащ из эко-кожи под бежевый свитер и кофейные штаны - отличное решение для всех девушек, которые ищут свою изюминку.

Бермуды

Бермуды возвращаются! В начале 2010-ых они были на пике популярности. А поскольку мода циклична, то спустя десять лет мы дождались их триумфального возвращения. Кроме комфорта, они создают и отличный целостный образ.

Напомним,