ТОП-5 старых трендов, которые вернутся в моду уже этой весной

19 февраля 2020 09:00 Антонина Старовойт
ТОП-5 старых трендов, которые вернутся в моду уже этой весной
ТОП-5 старых трендов, которые вернутся в моду уже этой весной
pixabay.com

Раньше мода 60-ых казалась нам чем-то далеким и даже странным. Однако теперь все перевернулось в доме мод.

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На подиум и стрит-стайл возвращаются они - хиты ретро. 

Сатиновые блузки 

Такие блузик являются продолжением тенденции на широкие рукава и общий вектор романтизма в одежде. В 60-ых отдавали предпочтение оттенкам поярче с элементами культуры хиппи. Сегодня вы можете скомбинировать эту блузу как с классикой, так и с джинсами карго либо мини-юбками. 

Массивные украшения 

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Настоящий горячий тренд, который уже очень долго не выходит из любимых у бьюти-блогеров. Разнообразие таких украшений позволяет адаптировать их к любому стилю и дресс-коду.

А-силует 

Во-первых, длина мини отлично подчеркнет красоту ваших ног. А если выбрать модель подлинне, то сможет скрыть недостатки и полноту. Во-вторых, акцент в этом фасоне чаще всего приходится на утонченные плечи. Мы предлагаем вам два варианта внедрения в свой гардероб: либо юбка, либо платье.

Клеш 

Новая альтернатива джинсам-скини, которые уже давно вызывают больше вопросов у стилистов, чем позитивных ответов. Большое преимущество данной модели - визуальная коррекция фигуры. С правильными джинсами вы действительно сможете скрыть любые недостатки.

Винил

Рядос с кожаными плащами из 90-ых стоит и винил. Он пришел на замену классическим тренчам и пальто. Фактура этой одежды - один из наиболее простых способов разнообразить повседневный образ. 

Напомним,

 

 

 

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