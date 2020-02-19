ТОП-5 старых трендов, которые вернутся в моду уже этой весной

ТОП-5 старых трендов, которые вернутся в моду уже этой весной

Раньше мода 60-ых казалась нам чем-то далеким и даже странным. Однако теперь все перевернулось в доме мод.

На подиум и стрит-стайл возвращаются они - хиты ретро.

Сатиновые блузки

Такие блузик являются продолжением тенденции на широкие рукава и общий вектор романтизма в одежде. В 60-ых отдавали предпочтение оттенкам поярче с элементами культуры хиппи. Сегодня вы можете скомбинировать эту блузу как с классикой, так и с джинсами карго либо мини-юбками.

Массивные украшения

Настоящий горячий тренд, который уже очень долго не выходит из любимых у бьюти-блогеров. Разнообразие таких украшений позволяет адаптировать их к любому стилю и дресс-коду.

А-силует

Во-первых, длина мини отлично подчеркнет красоту ваших ног. А если выбрать модель подлинне, то сможет скрыть недостатки и полноту. Во-вторых, акцент в этом фасоне чаще всего приходится на утонченные плечи. Мы предлагаем вам два варианта внедрения в свой гардероб: либо юбка, либо платье.

Клеш

Новая альтернатива джинсам-скини, которые уже давно вызывают больше вопросов у стилистов, чем позитивных ответов. Большое преимущество данной модели - визуальная коррекция фигуры. С правильными джинсами вы действительно сможете скрыть любые недостатки.

Винил

Рядос с кожаными плащами из 90-ых стоит и винил. Он пришел на замену классическим тренчам и пальто. Фактура этой одежды - один из наиболее простых способов разнообразить повседневный образ.

Напомним,