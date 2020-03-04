Какие брюки выбрать на весну 2020?

К счастью, рынок пестрит множеством тресковых моделей, которые отлично впишутся в любой образ.

Костюмные

Самое время узнать, что нам приготовил модный рынок в 2020 году и каким штанам отдать предпочтение.

Такие штаны могут быть элементом гардероба наравне с джинсами. Главное выбрать правильный фасон: безупречного кроя, зауженный и строгий.

В полоску

Широкие с поясом

Если вы хотите разбавить рутину, добавьте полоску. Свободные брюки в широкую или узкую полоску напоминают вещь из мужского гардероба и будут хорошо смотреться с актуальным сегодня жилетом или блейзером.

Такие штаны суперуниверсальны в наших реалиях. Они отлично подойдут как для офисной работы, так и для коктейльной вечеринки. Выбирайте модели светлых оттенков из экокожи или из костюмной ткани со стрелками.

Бананы на завязках

Эта модель остается все еще актуальной. С единственным "но". Если раньше мы отдавали предпочтение расслабленным брюкам-бананам на шнурке, то сейчас следует отдавать предпочтение качественному варианту и сочетанию их с жакетом.

Яркие

Не ограничивайте себя обыденной серостью. Как и в других элементах одежды, в 2020 году яркие оттенки ворвутся налету в жизнь модниц. Попробуйте кокетливый розовый или освежающий голубой.

Напомним,