Какие брюки выбрать на весну 2020?
К счастью, рынок пестрит множеством тресковых моделей, которые отлично впишутся в любой образ.
Костюмные
Такие штаны могут быть элементом гардероба наравне с джинсами. Главное выбрать правильный фасон: безупречного кроя, зауженный и строгий.
В полоску
Широкие с поясом
Такие штаны суперуниверсальны в наших реалиях. Они отлично подойдут как для офисной работы, так и для коктейльной вечеринки. Выбирайте модели светлых оттенков из экокожи или из костюмной ткани со стрелками.
Бананы на завязках
Эта модель остается все еще актуальной. С единственным "но". Если раньше мы отдавали предпочтение расслабленным брюкам-бананам на шнурке, то сейчас следует отдавать предпочтение качественному варианту и сочетанию их с жакетом.
Яркие
Не ограничивайте себя обыденной серостью. Как и в других элементах одежды, в 2020 году яркие оттенки ворвутся налету в жизнь модниц. Попробуйте кокетливый розовый или освежающий голубой.
Напомним,