Какие брюки выбрать на весну 2020?

4 марта 2020 13:00 Антонина Старовойт
Какие брюки выбрать на весну 2020?
Какие брюки выбрать на весну 2020?
pixabay.com

К счастью, рынок пестрит множеством тресковых моделей, которые отлично впишутся в любой образ.

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Самое время узнать, что нам приготовил модный рынок в 2020 году и каким штанам отдать предпочтение. 

Костюмные 

Такие штаны могут быть элементом гардероба наравне с джинсами. Главное выбрать правильный фасон: безупречного кроя, зауженный и строгий. 

В полоску 

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Если вы хотите разбавить рутину, добавьте полоску. Свободные брюки в широкую или узкую полоску напоминают вещь из мужского гардероба и будут хорошо смотреться с актуальным сегодня жилетом или блейзером.

Широкие с поясом 

Такие штаны суперуниверсальны в наших реалиях. Они отлично подойдут как для офисной работы, так и для коктейльной вечеринки. Выбирайте модели светлых оттенков из экокожи или из костюмной ткани со стрелками. 

Бананы на завязках

Эта модель остается все еще актуальной. С единственным "но". Если раньше мы отдавали предпочтение расслабленным брюкам-бананам на шнурке, то сейчас следует отдавать предпочтение качественному варианту и сочетанию их с жакетом. 

Яркие

Не ограничивайте себя обыденной серостью. Как и в других элементах одежды, в 2020 году яркие оттенки ворвутся налету в жизнь модниц. Попробуйте кокетливый розовый или освежающий голубой.

Напомним, 

 

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