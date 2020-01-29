Что надеть этой весной: ТОП-3 трендовые юбки в 2020 году

29 января 2020 11:00 Антонина Старовойт
Что надеть этой весной: ТОП-3 трендовые юбки в 2020 году
ТОП-3 модные юбки в 2020 году
pixabay.com

До весны осталось всего ничего. Самое время узнать о модных тенденциях в мире юбок.

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Сегодня мы поделимся главными фаворитами подиумов мод в этом сезоне. 

Юбка-миди с пуговицами 

В 2020 году юбки с пуговицами, расположенными по центру и до конца подола, бьют все рекорды продаж. Особенно, если вы отдадите предпочтение светлым оттенкам: молочному, бежевому или белому. Такой вариант отлично подойдет как для деловой встречи (в паре с оверсайз пиджаком), так и для романтической прогулки (в паре с шифоновой блузкой либо длинной футболкой, подвязанной широким ремнем из эко-кожи). 

Джинсовая юбка 

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Джинсовые юбки все ближе подбираются к вершинам подиумов мод. Если ранее вы могли увидеть такой образ только как вариант стрит-стайла, то теперь они полноценная часть гардероба многих модниц. Именно поэтому на весну 2020 мы предлагаем присмотреться к стильным комбинациям темного “вареного” денима с высокой талией с белой футболкой и кожаной курткой. 

Мини-юбка из эко-кожи

Если ваша фигура позволяет экспериментировать с длиной, не упустите возможности выбрать невероятно трендовую юбку-мини. Отличным вариантом будет выбор варианта с драпировкой. А на ноги мы рекомендуем присмотреть грубые ботинки на шнуровке. 

Напомним, 


 

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