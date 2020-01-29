Что надеть этой весной: ТОП-3 трендовые юбки в 2020 году
До весны осталось всего ничего. Самое время узнать о модных тенденциях в мире юбок.
Юбка-миди с пуговицами
В 2020 году юбки с пуговицами, расположенными по центру и до конца подола, бьют все рекорды продаж. Особенно, если вы отдадите предпочтение светлым оттенкам: молочному, бежевому или белому. Такой вариант отлично подойдет как для деловой встречи (в паре с оверсайз пиджаком), так и для романтической прогулки (в паре с шифоновой блузкой либо длинной футболкой, подвязанной широким ремнем из эко-кожи).
Джинсовая юбка
Мини-юбка из эко-кожи
Если ваша фигура позволяет экспериментировать с длиной, не упустите возможности выбрать невероятно трендовую юбку-мини. Отличным вариантом будет выбор варианта с драпировкой. А на ноги мы рекомендуем присмотреть грубые ботинки на шнуровке.
Напомним,