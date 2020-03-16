Спелый авокадо за пару минут: главные лайфхаки по доведению его до спелости

16 марта 2020 12:30 Антонина Старовойт
Спелый авокадо за пару минут: главные лайфхаки по доведению его до спелости
Спелый авокадо за пару минут: главные лайфхаки по доведению его до спелости
pixabay.com

Хотите за пару минут довести любимый фрукт до мягкого, сладкого состояния?

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Микроволновка 

  1. Проткните вилкой авокадо с нескольких сторон.
  2. Положите на блюдо, которое будете ставить в микроволновку и накройте пластиковой крышкой (иначе плод взорвется).
  3. Сначала подогрейте авокадо 30 секунд. Если плод не дозреет, поставьте еще на 30 секунд. Все зависит от мощности микроволновки.
  4. Пусть фрукт остынет, а потом используйте его в том виде, в котором хотели.

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Духовка

  1. Промойте авокадо и заверните в фольгу.
  2. Положите в заранее подогретую духовку на 90 градусов.
  3. Пусть запекается 10 минут.
  4. Затем достаньте авокадо сначала из духовки, затем - из фольги и можете употреблять.

Напомним,

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