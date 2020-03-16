Спелый авокадо за пару минут: главные лайфхаки по доведению его до спелости
16 марта 2020 12:30
Спелый авокадо за пару минут: главные лайфхаки по доведению его до спелости
pixabay.com
Хотите за пару минут довести любимый фрукт до мягкого, сладкого состояния?
советами.
Микроволновка
- Проткните вилкой авокадо с нескольких сторон.
- Положите на блюдо, которое будете ставить в микроволновку и накройте пластиковой крышкой (иначе плод взорвется).
- Сначала подогрейте авокадо 30 секунд. Если плод не дозреет, поставьте еще на 30 секунд. Все зависит от мощности микроволновки.
- Пусть фрукт остынет, а потом используйте его в том виде, в котором хотели.
- Промойте авокадо и заверните в фольгу.
- Положите в заранее подогретую духовку на 90 градусов.
- Пусть запекается 10 минут.
- Затем достаньте авокадо сначала из духовки, затем - из фольги и можете употреблять.
Напомним,