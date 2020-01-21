Как питаться зависимо от вашего цикла?

Жизнь девушек крутится вокруг их ментструального цикла. Хотите чувствовать себя здоровой - научитесь питаться теми или иными продуктами исходя из вашего цикла.

Сегодня мы поделимся советами гинекологов , которые рассказали, как и когда стоит питаться, чтобы не только не набрать вес, но и похудеть.

Первая фаза - фолликулярная

Это начало нового цикла. В среднем оно длится 7-10 дней. В это время легче всего худеть, поскольку организм нуждается в увеличении жировой прослойки и отложении калорий ''про запас''. Сейчас у вас не будет проблем с аппетитом и отеками. Для начала вам нужно восполнить потерю гемоглобина после менструации. А затем подготовиться к овуляции. Обратите внимание на продукты, богатые железом и фитоэстрогеном: овес, бобовые, пшеница, семечки тыквы, семена льна, просо, рожь, пшеничные отруби, цветная капуста, брокколи, листовые овощи, красный виноград, авокадо, лимон, апельсин, сушеная слива, гранат. Также не забывайте о белковых продуктах: рыбе и мясе.

Вторая фаза - овуляция

Овуляция продолжается 3-4 дня. Именно в этот промежуток времени вы на пике энергии: гормон эстроген дарит вам заряд энергии, бодрости и хорошего настроения. Благодаря этому периоду вы можете ограничить свое потребление углеводов. Вместо этого отдавайте предпочтение клетчатке. Сейчас в рацион лучше включить зерновые, ягоды и овощи, насыщенные витамином С, а также продукты, богатые цинком, фолиевой кислотой, витамином Е и омегой-3.

Третья фаза - лютеиновая

Лютеиновая фаза длится 10-14 дней. Именно эта неделя знаменита своим ПМС. Многие девушки переживают эмоциональные качели и резкие смены настроения. Вес увеличивается, а аппетит все сильнее растет и даже переходит в так называемый ''жор''. Появляются нервозность, плаксивость, раздражительность. Помогите своему организму справиться с этим благодаря белковым продуктам: творогу, мясу, рыбе и яйцам. Надо есть белок в достатке — в противном случае вас неудержимо будет тянуть на сладкое. Также ваш организм нуждается в калии и магнии: курага, бананы, орехи, цельные злаки, морская рыба и кисломолочные продукты.

Четвертая фаза - менструация

Средняя продолжительность менструации 3-7 дней. Относитесь к организму особенно бережно. Исключайте перенапряжение и тяжелые физические нагрузки. Гречка, дикий рис, каштаны, кешью, морские водоросли, черника, голубика, клюква, гранат, богатые водой фрукты и овощи, мясо, бобовые, морепродукты — ешьте по максимуму все то, что укрепляет кровь и почки.



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