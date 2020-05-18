Врач назвала симптом коронавируса, исключающий тяжелое течение инфекции
Симптомы, говорящие о поражении кишечника (вздутие, тошнота или диарея), являются положительным сигналом для больного COVID-19 человека.
Когда вирус попадает в кишечник, человек освобождается от него, помогает иммунитету. Конечно, расстройства кишечника очень неприятные для человека, однако они прогнозируют легкую форму коронавируса, ведь основная часть вирусных частиц удаляется в ходе естественных процессов.
По словам специалиста, во время пандемии коронавируса важно следить за тем, чтобы кишечная флора была в оптимальном состоянии.
Напомним,