Врач назвала симптом коронавируса, исключающий тяжелое течение инфекции

18 мая 2020 09:30 Алла Лысак
Врач назвала симптом коронавируса, исключающий тяжелое течение инфекции
Врач назвал симптом коронавируса, исключающий тяжелое течение инфекции

Симптомы, говорящие о поражении кишечника (вздутие, тошнота или диарея), являются положительным сигналом для больного COVID-19 человека.

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Около 50% больных коронавирусом пациентов жалуются на тошноту, метеоризм, диарею. Виталий Янченко, врач-инфекционист, считает, данные проявления COVID-19 позитивным сигналом. Вскоре человек выздоровеет! 

Когда вирус попадает в кишечник, человек освобождается от него, помогает иммунитету. Конечно, расстройства кишечника очень неприятные для человека, однако они прогнозируют легкую форму коронавируса, ведь основная часть вирусных частиц удаляется в ходе естественных процессов. 

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Врач отметил, что иммунитет человека распознает патоген и включает защитные механизмы. Если кишечник здоров, то львиная доля борьбы с антигеном происходит именно там. Обученные защитные клетки направляются к вирусу и начинают его уничтожать. 

По словам специалиста, во время пандемии коронавируса важно следить за тем, чтобы кишечная флора была в оптимальном состоянии.

Напомним,

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