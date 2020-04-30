Здоровый сон: ТОП-3 проверенных совета, как улучшишь его эффективность

Здоровый и качественный сон - залог крепкого здоровья и сохранности нервной системы.Когда вы пытаетесь перейти на новый режим, очень важно уловить свой естественный циркадный ритм, и поначалу дневной сон может этому

Составьте новый распорядок дня

Сегодня мы расскажем, как изменить свой распорядок дня, настроив его таким образом, чтобы сон от этого никогда не страдал. Самое время повернуть свою жизнь в здоровое русло. А мы расскажем, как.

Тут важно понимать свои биоритмы. Если для вас комфортнее и продуктивнее делать важные дела в первой половине дня, то наладьте свой режим сна таким образом, чтобы отходить ко сну уже в 22:00 и просыпаться в 6-7 утра. В случае, когда ваша продуктивность повышается ближе к вечеру, попробуйте ложиться спать не позднее 00:00. Вставать при этом можно в районе 9-10. Оптимальная продолжительность сна должна соблюдаться, ведь это прежде всего влияет и на ваше психическое здоровье.

Не спите днем

Откажитесь от кофе во второй половине дня

В домашних условиях всегда есть соблазн поспать часик в обеденный перерыв, чтобы перезагрузиться. Это ошибка! Когда вы стремитесь к тому, чтобы перейти на новый режим, то прежде всего важно ощутить свой естественный циркадный ритм. А дневной сон может этому очень мешать. Однако если вы не выспались, а до вечера еще долго, то вы можете себе позволить непродолжительный сон (до 20 минут), чтобы восстановить все функции и избавиться от сонливости.

Кофеин примерно одинаково влияет на нервную систему каждого из нас. Благодаря своим стимулирующим эффектам он негативно воздействует на сон, так как заряжает нас новой волной бодрости. Если уж вы не можете отказаться от кофе, то ограничьте его потребление первой половиной дня. Кстати, пить вечером кофе вредно еще и потому, что он приводит кожу к обезвоживанию. Именно поэтому утром вы можете обнаружить на лице отеки.

Напомним,