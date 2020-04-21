Какие продукты ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике: достаньте их немедленно!

Какие продукты ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике: достаньте их немедленно!

Мы ошибочно полагаем, что в холодильнике стоит хранить буквально все.

Но так ли это на самом деле?

Пришло время рассказать, какие продукты ни в коем случае нельзя помещать в холодильник и почему это так важно.

Картошка

При соприкосновениях с низкими температурами картофельный крахмал может сильно сахариться. Помимо этого, картошка так же становится более мягкой из-за низких температур и теряет свою воду. Из-за этого овощ становится более мягким и обычно уже не пригоден к употреблению.

Чеснок и лук

Читайте также ТОП-5 продуктов, которые нужно есть каждый день Чеснок и лук теряют свои полезные качества, а затем и гниют под воздействием холодных температур. Если вы не обеспечите им адекватную циркуляцию воздуха, вполне вероятно, что они очень быстро испортятся в вашем холодильнике.

Помидоры

Удивлены? Да-да, помидоры тоже необходимо помещать в более приятные температурные режимы. В противном случае, вы можете столкнуться с тем, что они станут более водянистыми и потеряют во вкусовых качествах.

Огурцы

Огурцы - теплолюбивые овощи. Под воздействием холодных температур они становятся чрезмерно мягкими и теряют свою воду. Лучше всего определять в других местах, сопоставимых с хранением овощей.

Напомним,