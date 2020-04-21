Какие продукты ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике: достаньте их немедленно!

21 апреля 2020 12:30 Антонина Старовойт
Какие продукты ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике: достаньте их немедленно!
Какие продукты ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике: достаньте их немедленно!
pixabay.com

Мы ошибочно полагаем, что в холодильнике стоит хранить буквально все.

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Но так ли это на самом деле?

Пришло время рассказать, какие продукты ни в коем случае нельзя помещать в холодильник и почему это так важно. 

Картошка 

При соприкосновениях с низкими температурами картофельный крахмал может сильно сахариться. Помимо этого, картошка так же становится более мягкой из-за низких температур и теряет свою воду. Из-за этого овощ становится более мягким и обычно уже не пригоден к употреблению.  

Чеснок и лук 

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Чеснок и лук теряют свои полезные качества, а затем и гниют под воздействием холодных температур. Если вы не обеспечите им адекватную циркуляцию воздуха, вполне вероятно, что они очень быстро испортятся в вашем холодильнике. 

Помидоры 

Удивлены? Да-да, помидоры тоже необходимо помещать в более приятные температурные режимы. В противном случае, вы можете столкнуться с тем, что они станут более водянистыми и потеряют во вкусовых качествах. 

Огурцы 

Огурцы - теплолюбивые овощи. Под воздействием холодных температур они становятся чрезмерно мягкими и теряют свою воду. Лучше всего определять в других местах, сопоставимых с хранением овощей. 
Напомним, 

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