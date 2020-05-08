Доктор Комаровский рассказал, можно ли избежать пневмонии при коронавирусе
Доктор Комаровский продолжает отвечать на вопросы о коронавирусе, которые беспокоят украинцев.
По словам медика, пневмония, которая возникает из-за COVID-19, не является осложнением, вирусная пневмония представляет собой проявление болезни.
Когда вирус не задерживается в дыхательных путях, а размножаются в легких, возникает пневмония. Воспаление легких не является осложнением, это продолжение болезни COVID-19.
Помочь организму можно проветриванием, активностью и соблюдением питьевого режима.
Напомним,