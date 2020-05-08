Доктор Комаровский рассказал, можно ли избежать пневмонии при коронавирусе

8 мая 2020 19:30 Алла Лысак
Доктор Комаровский рассказал, можно ли избежать пневмонии при коронавирусе
Доктор Комаровский рассказал, можно ли избежать пневмонии при коронавирусе

Доктор Комаровский продолжает отвечать на вопросы о коронавирусе, которые беспокоят украинцев.

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На своей странице в социальной сети Instagram доктор Евгений Комаровский рассказал, могут ли избежать пневмонии люди, которые заболели коронавирусом. 

По словам медика, пневмония, которая возникает из-за COVID-19, не является осложнением, вирусная пневмония представляет собой проявление болезни.

Когда вирус не задерживается в дыхательных путях, а размножаются в легких, возникает пневмония. Воспаление легких не является осложнением, это продолжение болезни COVID-19.

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Комаровский подчеркнул, что избежать пневмонии при коронавирусе, используя какие-то лекарства, невозможно. Но иммунитет в оптимальном состоянии способен остановить вирус именно в дыхательных путях.

Помочь организму можно проветриванием, активностью и соблюдением питьевого режима.

Напомним,

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