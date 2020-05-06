Время восстановления организма после коронавируса

Сколько времени организм восстанавливается после коронавируса?

Коронавирус наносит организму существенный урон, из-за чего сроки восстановления достигают десяти дней.

По мнению специалистов из Центра операционной помощи в Великобритании, организм человека полностью восстанавливается после COVID-19 через неделю. Иногда восстановление длится десять дней и даже дольше у пожилых людей.

Все это время человек ощущают усталость, которая постепенно сменяется нормальным состоянием. Кашель, если он начался в активной фазе коронавируса, может продолжаться несколько недель, но это не повод беспокоиться.

Врачи отметили, что высокая температура не относится к категории пост-симптомов. Если у вас снова поднялась температура , болезнь не отступила полностью и следует продолжить наблюдаться у врача до выздоровления.

Быстрее восстанавливаются люди, которые отказываются от курения, не употребляют алкоголь и занимаются спортом.

Напомним,