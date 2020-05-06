Время восстановления организма после коронавируса

6 мая 2020 22:00 Алла Лысак
Время восстановления организма после коронавируса
Сколько времени организм восстанавливается после коронавируса?

Коронавирус наносит организму существенный урон, из-за чего сроки восстановления достигают десяти дней.

Читайте такжеКак уменьшить риск подхватить коронавирус: секреты правильной уборки
По мнению специалистов из Центра операционной помощи в Великобритании, организм человека полностью восстанавливается после COVID-19 через неделю. Иногда восстановление длится десять дней и даже дольше у пожилых людей.

Все это время человек ощущают усталость, которая постепенно сменяется нормальным состоянием. Кашель, если он начался в активной фазе коронавируса, может продолжаться несколько недель, но это не повод беспокоиться. 

Читайте такжеОля Полякова призналась, что заразилась коронавирусом от своей дочки
Врачи отметили, что высокая температура не относится к категории пост-симптомов. Если у вас снова поднялась температура, болезнь не отступила полностью и следует продолжить наблюдаться у врача до выздоровления. 

Быстрее восстанавливаются люди, которые отказываются от курения, не употребляют алкоголь и занимаются спортом. 

Напомним,

Облако тегов

коронавирус коронавирус 2020

Материалы по теме

Планета на карантине: Дональд Трамп планирует ослабить карантин
Путешествия

Планета на карантине: Дональд Трамп планирует ослабить карантин
Жители Турции рассказали о карантинных ограничениях и возможности туризма в 2020 году
Новости

Жители Турции рассказали о карантинных ограничениях и возможности туризма в 2020 году
Как уменьшить риск подхватить коронавирус: секреты правильной уборки
Полезные советы

Как уменьшить риск подхватить коронавирус: секреты правильной уборки
Оля Полякова призналась, что заразилась коронавирусом от своей дочки
Новости

Оля Полякова призналась, что заразилась коронавирусом от своей дочки

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: битва сезонов – на проект вернули опытных пацанок из прошлых сезонов

Від пацанки до панянки-4: битва сезонов – на проект вернули опытных пацанок из прошлых сезонов

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK