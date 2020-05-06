Время восстановления организма после коронавируса
Коронавирус наносит организму существенный урон, из-за чего сроки восстановления достигают десяти дней.
Все это время человек ощущают усталость, которая постепенно сменяется нормальным состоянием. Кашель, если он начался в активной фазе коронавируса, может продолжаться несколько недель, но это не повод беспокоиться.температура, болезнь не отступила полностью и следует продолжить наблюдаться у врача до выздоровления.
Быстрее восстанавливаются люди, которые отказываются от курения, не употребляют алкоголь и занимаются спортом.
Напомним,