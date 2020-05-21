ТОП-5 полезных свойств секса для вашего здоровья: не только для удовольствия

21 мая 2020 21:30 Антонина Старовойт
ТОП-5 полезных свойств секса для вашего здоровья: не только для удовольствия
ТОП-5 полезных свойств секса для вашего здоровья: не только для удовольствия
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Многие ошибочно полагают, что секс приносит людям только удовольствие.

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На самом деле, секс - важная составляющая для укрепления здоровья. Чем же он так полезен - cамое время узнать. 

Улучшаются отношения с партнером 

Хоть отношения и не должны строиться на сексе, но без него они смогут быть полноценными. Вы должны знать, каков ваш партнер в сексе. Кстати, во время полового контакта в вашем организме вырабатывается гормон счастья окситоцин. Именно благодаря ему вы можете без проблем создавать социальные связи. Помимо этого, его еще называют гормонов любви. Поэтому пары, совместимые сексуально, обычно намного дольше находятся в крепких отношениях.

Снижается частота угнетенных состояний 

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Во время секса также выделяется эндорфин - гормон радости. Благодаря ему человек ощущает себя более удовлетворенным и в гармонии с собой. Именно поэтому после секса вы часто испытываете более приподнятое настроение, которое может длиться еще весь день. 

Уменьшается уровень стресса 

А вот кортизол при половом контакте доходит до своего нуля. Поэтому регулярные занятия сексом могут положительно сказаться еще и на нашей психике и эмоциональном состоянии. Снижение кортизола важно еще и потому, как его повышенный уровень сильно влияет на наш внешний вид: вес, отечность и качество тела. 

Укрепляется ваш иммунитет 

Многие исследования сошлись на мысли, что секс влияет положительно еще и на наш иммунитет. А именно - повышает его до более высокого уровня. Объясняется это тем, что секс положительно сказывается на уровне иммуноглобулина в слюне. Поэтому неудивительно, что сексуально активные женщины реже сталкиваются с болезнями. 

Улучшает состояние сна 

Медики утверждают, что после секса уровень пролактина в крови у женщины становится выше после секса и сопутствующего ему оргазма. Именно пролактин влияет на наше желание спать. Поэтому он не только способствует расслаблению организма, но еще и заставляет его быстро и без проблем уснуть. 

Напомним, 

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