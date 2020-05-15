ТОП-4 главных признака, что вы идеально подходите друг другу в сексе

15 мая 2020 21:30 Антонина Старовойт
ТОП-4 главных признака, что вы идеально подходите друг другу в сексе
ТОП-4 главных признака, что вы идеально подходите друг другу в сексе
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Секс - важная составляющая любых отношений. Именно поэтому сексуальная совместимость с партнером так важна для общего вашего блага.

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Предлагаем вам проверить, совместимы ли вы друг с другом в сексе. Ведь если нет, то у вас есть отличная возможность это исправить либо определить для себя, что эти отношения вам не нужны. 

Вы идете на компромиссы в сексе 

На компромиссы могут идти только совместимые сексуально партнеры. Поэтому если оральный секс не пугает ни вас, ни вашего парня, то вы можете быть довольны: в этом пункте компромиссов вы точно подходите друг другу. Главное - искренне этого хотеть для блага партнера. 

У вас одинаковая сексуальная конституция 

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Сексуальной конституцией называют потребность людей в сексе. К примеру, люди с низкой конституцией удовлетворяются одним разом в несколько недель. А вот сильная требует регулярного секса. К слову, иметь разные конституции вполне нормально, ведь хоть секс и важен в отношениях, но на нем все не построишь. Поэтому определите, как часто вам необходима близость. Если ваши мнения сходятся, можете только поздравить друг друга. 

Вы знаете предпочтения вашего партнера 

На этапе продолжительных отношений вы должны понимать, что приносит удовольствие партнеру, а что - совсем нет. Для этого важно говорить о ваших желаниях и потребностях, а не прятать их. Кого вам стесняться? Если вы откровенно можете рассказать друг другу о ваших самых смелых фантазиях, будьте уверены: они не только воплотятся в реальность, но и станут отличным фундаментов для построения здоровых отношений в целом. 

Вас не пугают разговоры 

Это касается каких-либо недовольств в постели. Если вам было больно, не молчите об этом. Партнер не может считывать вас как книжку. Именно степень искренности разговоров, обсуждения проблемы и поиска решений сплочает ваши отношения. 

Напомним, 

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