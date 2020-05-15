ТОП-4 главных признака, что вы идеально подходите друг другу в сексе
Секс - важная составляющая любых отношений. Именно поэтому сексуальная совместимость с партнером так важна для общего вашего блага.
Вы идете на компромиссы в сексе
На компромиссы могут идти только совместимые сексуально партнеры. Поэтому если оральный секс не пугает ни вас, ни вашего парня, то вы можете быть довольны: в этом пункте компромиссов вы точно подходите друг другу. Главное - искренне этого хотеть для блага партнера.
У вас одинаковая сексуальная конституция
Вы знаете предпочтения вашего партнера
На этапе продолжительных отношений вы должны понимать, что приносит удовольствие партнеру, а что - совсем нет. Для этого важно говорить о ваших желаниях и потребностях, а не прятать их. Кого вам стесняться? Если вы откровенно можете рассказать друг другу о ваших самых смелых фантазиях, будьте уверены: они не только воплотятся в реальность, но и станут отличным фундаментов для построения здоровых отношений в целом.
Вас не пугают разговоры
Это касается каких-либо недовольств в постели. Если вам было больно, не молчите об этом. Партнер не может считывать вас как книжку. Именно степень искренности разговоров, обсуждения проблемы и поиска решений сплочает ваши отношения.
Напомним,