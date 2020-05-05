Как продлить удовольствие от секса: ТОП-4 способа
Секс - одна из форм проявления чувств к партнеру. Но что делать, когда удовольствие проходит слишком быстро либо вы даже не доходите до этой пиковой точки?
Следите за дыханием
Оргазм прежде времени зачастую связан с вашим дыханием и дыханием партнера. Ускоренные выбросы воздуха говорят о скором окончании сексуальных игр. Если вы не сможете обуздать частоту ваших вздохов, то сможете быстро лишить себя возможного удовольствия. Чтобы его продлить, возьмите ваше дыхание под контроль. Дышите медленно и глубоко, ощущая каждый вдох и выдох.
Используйте язык
Делайте интимную физкультуру
Еще одним проверенным способом является тренировка мышц тазового дня по Кегелю. Попробуйте классическую методику: в течение 10 секунд быстро сжимайте и разжимайте мышцы влагалища, затем столько же отдыхайте. Выполнять это упражнение необходимо несколько раз в день по 5 подходов. Делать вы его можете в любом удобном для вас месте. Такая зарядка поможет вам дольше держаться бодрячком во время полового акта и получать удовольствие. Также упражнения в дальнейшем помогут девушке подготовиться к родам, так как восстанавливает быстро ткани после рождения.
Смените позу
Есть три священных позы, которые в равной степени могут помочь вам продлить удовольствие. Главное - вовремя их менять, чтобы не финишировать раньше времени. Первая - мужчина сверху. При этой позе амплитуда мужского тела должна медленно покачивать бедрами в сторону женских бедер. Не делайте резких движений. А еще лучше - замедлите вашу скорость, чтобы была возможность делать более медленные и глубокие вздохи. Вторая - женщина сверху. В таком позе вам проще доставлять удовольствие как мужчине, так и себе (в ход идет стимуляция клитора). Попробуйте сменить позу лежа на полусидящую. И третья - на боку. Эта техника требует минимальных нагрузок, поскольку вам просто нужно качать бедрами в такт телам друг друга.
Напомним,