Как продлить удовольствие от секса: ТОП-4 способа

5 мая 2020 15:30 Антонина Старовойт
Как продлить удовольствие от секса: ТОП-4 способа
Как продлить удовольствие от секса: ТОП-4 способа
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Секс - одна из форм проявления чувств к партнеру. Но что делать, когда удовольствие проходит слишком быстро либо вы даже не доходите до этой пиковой точки?

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Сегодня мы поделимся эффективными советами, как разнообразить вашу сексуальную жизнь и наладить вопрос наслаждения. Сделать это куда проще, чем вы думаете. 

Следите за дыханием 

Оргазм прежде времени зачастую связан с вашим дыханием и дыханием партнера. Ускоренные выбросы воздуха говорят о скором окончании сексуальных игр. Если вы не сможете обуздать частоту ваших вздохов, то сможете быстро лишить себя возможного удовольствия. Чтобы его продлить, возьмите ваше дыхание под контроль. Дышите медленно и глубоко, ощущая каждый вдох и выдох. 

Используйте язык 

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И речь даже не про оральные ласки. Есть куда более проверенный и простой способ продлить удовольствие. Достаточно просто провести языком по верхнему небу позади зубов. Такая щекотка притормозит на время путь к финишной прямой, а вы сможете еще какое-то время наслаждаться процессом.

Делайте интимную физкультуру

Еще одним проверенным способом является тренировка мышц тазового дня по Кегелю. ﻿﻿﻿﻿Попробуйте классическую методику:  в течение 10 секунд быстро сжимайте и разжимайте мышцы влагалища, затем столько же отдыхайте. Выполнять это упражнение необходимо несколько раз в день по 5 подходов. Делать вы его можете в любом удобном для вас месте. Такая зарядка поможет вам дольше держаться бодрячком во время полового акта и получать удовольствие. Также упражнения в дальнейшем помогут девушке подготовиться к родам, так как восстанавливает быстро ткани после рождения.

Смените позу 

Есть три священных позы, которые в равной степени могут помочь вам продлить удовольствие. Главное - вовремя их менять, чтобы не финишировать раньше времени. Первая - мужчина сверху. При этой позе амплитуда мужского тела должна медленно покачивать бедрами в сторону женских бедер. Не делайте резких движений. А еще лучше - замедлите вашу скорость, чтобы была возможность делать более медленные и глубокие вздохи. Вторая - женщина сверху. В таком позе вам проще доставлять удовольствие как мужчине, так и себе (в ход идет стимуляция клитора). Попробуйте сменить позу лежа на полусидящую. И третья - на боку. Эта техника требует минимальных нагрузок, поскольку вам просто нужно качать бедрами в такт телам друг друга. 

Напомним, 

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