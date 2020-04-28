ТОП-3 правила незабываемого секса: вы точно не знали о них раньше
Секс - важная составляющая отношений для многих пар. Но можно ли добиться действительно качественного секса, который бы приносил удовольствие для вас как для пары?
Качество зависит от опыта
Секс в здоровых отношениях улучшается не из-за советов в эротических журналах. Совсем нет! Прежде всего качественный секс - хорошо изученные желания и потребности партнера. Попробуйте откровенно начать говорить о ваших желаниях. Не бойтесь быть высмеянной - в таком случае, партнер вам просто не подходит. К сожалению, природа устроила мужчину и женщину по-разному. Именно поэтому вам необходимо быть хорошими слушателями в первую очередь. А уже потом становиться любовниками. Ну, и не забывайте о регулярности. Регулярный половой акт поможет вам снизить стресс и достичь удовольствия в дальнейшем уже без лишних слов.
Слушайте своего партнера
Займитесь исследованием друг друга
Попробуйте подойти к телу партнера как к новому городу, в который вы приехали жить на какое-то время. Изучите, где ласки ему наиболее приятны. Так же попробуйте прикасаться к партнеру, но при этом исследовать своим ощущения. Цель упражнений — выстроить подлинную близость и перестать стесняться истинных желаний.
Напомним,