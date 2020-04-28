ТОП-3 правила незабываемого секса: вы точно не знали о них раньше

28 апреля 2020 11:30 Антонина Старовойт
ТОП-3 правила незабываемого секса: вы точно не знали о них раньше
ТОП-3 правила незабываемого секса: вы точно не знали о них раньше
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Секс - важная составляющая отношений для многих пар. Но можно ли добиться действительно качественного секса, который бы приносил удовольствие для вас как для пары?

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Сегодня мы расскажем о трех секретах полового акта, выполняя которые вы сможете достичь настоящего удовольствия. 

Качество зависит от опыта

Секс в здоровых отношениях улучшается не из-за советов в эротических журналах. Совсем нет! Прежде всего качественный секс - хорошо изученные желания и потребности партнера. Попробуйте откровенно начать говорить о ваших желаниях. Не бойтесь быть высмеянной - в таком случае, партнер вам просто не подходит. К сожалению, природа устроила мужчину и женщину по-разному. Именно поэтому вам необходимо быть хорошими слушателями в первую очередь. А уже потом становиться любовниками. Ну, и не забывайте о регулярности. Регулярный половой акт поможет вам снизить стресс и достичь удовольствия в дальнейшем уже без лишних слов. 

Слушайте своего партнера 

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Многие исследования доказали, что ключ к взаимопониманию скрывается именно в поддержке и умении слышать своего партнера. Если вы переживаете по поводу вашей интимной жизни, скажите об этом вашей половинке. Комфорт в отношениях возможен только при условии того, что вы будете изучать своего партнера. Вам нужно смотреть на то, как реагирует его тело на те или иные ласки. Попробуйте даже сделать отдельную "образовательную" ночь, во время которой вы бы могли показывать друг другу, что и как вам нравится. Главное - не стесняйтесь и не зажимайтесь. Если ваши первые разы вам не понравились ( а кому-то вообще нравится секс с новым партнером во время первого раза?), то не нужно говорить сразу прямо в лоб об этом. Заведите беседу по поводу того, кому что нравится. 

Займитесь исследованием друг друга 

Попробуйте подойти к телу партнера как к новому городу, в который вы приехали жить на какое-то время. Изучите, где ласки ему наиболее приятны. Так же попробуйте прикасаться к партнеру, но при этом исследовать своим ощущения. Цель упражнений — выстроить подлинную близость и перестать стесняться истинных желаний. 

Напомним, 

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