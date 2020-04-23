Как сохранить отношения во время карантина: советы Наталки Денисенко, Владимира Дантеса, Александра Бережка

Для многих пар карантин стал проверкой отношений на прочность. Еще бы, ведь вместе влюбленные проводят 24/7!

С какими сложностям сталкиваются звездные парочки и как решают конфликтные ситуации – селебрити рассказали в новом выпуске проекта « Невероятная правда о звездах » на СТБ!

Актер и сценарист «Дизель Шоу» Александр Бережок рассказывает, что конфликты в их доме могут возникнуть разве что из-за мелочей: «Какие-то сиюминутные моменты могут вызвать конфликты: что-то не так лежит, что-то я не могу найти или я мешаю кому-то что-то смотреть, например. Карантин – отличный способ проверить отношения на прочность. Если люди постоянно находятся в состоянии конфликта, если он уже давно потушил любовь и осталась обычная бытовуха, то зачем тогда жить вместе?».

Певица Ирина Билык уверена, что стоит прощать друг другу некоторые моменты и стараться держать себя в руках. Лайфхак певицы – во время ссор или бушующих негативных эмоций мысленно сосчитать до пяти и лишь после высказать свою точку зрения, чтобы не наговорить лишнего.

Певец и ведущий Владимир Дантес считает, что путь к нежным отношениям с возлюбленной лежит через… еду! «Я, как муж с опытом, расскажу вам, как не развестись на карантине. Парень должен быть практичным, надежным и рядом. Если с последним пунктом нам помог карантин, то с первыми двумя нам поможет практичный и надежный… суп», - делится Владимир. Действительно, почему бы не побаловать свою половинку вкусным блюдом?

По словам певца Арсена Мирзояна, восстановить хорошую атмосферу в их семье помогают нежные и искренние объятия.

Звезда костюмированной драмы «Крепостная» Наталка Денисенко и ее супруг, главный актер сериала «Зоя» Андрей Фединчик, признаются, что в начале отношений ссорились так, что слышала едва ли не вся улица! А все потому, что каждый из них – натура очень эмоциональная. Сейчас же пара рассказывает, что главная тема для конфликтов во время карантина – воспитание сына.

«Я более мягкая и пытаюсь уберечь ребенка от любых стрессов», - делится актриса. Андрей же уверен, что мальчику нужна дисциплина и меньше поблажек. Для того, чтобы уменьшить напряжение в семье во время карантина, пара советует разнообразить свой досуг – тогда времени на негативные мысли просто не останется!

Смотрите проект «Невероятная правда о звездах» каждую субботу и воскресенье в 9:30 на СТБ.

Напомним,