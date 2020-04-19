Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)

19 апреля в 9:30 на телеканале СТБ вышел 6 выпуск шоу Невероятная правда о звездах.

Цена славы Андрея Данилко: стресс, депрессии и постоянный страх

Смотрите в 6 выпуске шоу Невероятная правда о звездах

Григорий Решетник и Надежда Матвеева в шоу СТБ Невероятная правда о звездах 2020 выпуск 6 от 19.04.2020 приготовили для вас порцию горячих новостей из мира шоу-бизнеса. Вы готовы лучше познакомиться с украинскими и мировыми селебритиз? Тогда оставайтесь с нами!

Звезды на карантине сходят с ума по-разному: самые нелепые развлечения селебритиз

Шкаф вместо лифта, боулинг чашкой, уточки в унитазе и мука вместо морского песочка… Нет-нет, это не бредни сумасшедшего, а карантинная реальность. В период самоизоляции люди на стену лезут и ищут альтернативные методы развлечений. А как звездам удается не унывать на карантине? Покажет 6 выпуск проекта Невероятная правда о звездах (2020).

Активной Ольге Поляковой очень сложно находиться в изоляции. Ведь певица постоянно имела гору дел, концертов и встреч. На карантине Оле не удалось обуздать свою продуктивность. Пока на сцену вход запрещен, она отдает всю энергию Instagram. В популярной соцсети певица:

читает сказки в прямом эфире;

проводит кулинарные мастер-классы;

играет с другими селебритиз в игру Правда или действие.

Журналисты программы Невероятная правда о звездах 19.04.2020 рассказали: самое популярное звездное занятие – челленджи. Хотите увидеть, какие флешмобы запускают селебритиз? Тогда оставайтесь с нами.

Феномен Верки Сердючки: слава и популярность довели Андрея Данилко до затяжной депрессии

В 6 выпуске проекта Невероятная правда о звездах 2020 вы узнаете, как возник сценический образ Верки Сердючки и через что пришлось пройти Андрею Данилко на пути к мировой славе.

Каждый его номер разбирали на цитаты, а каждое появление вызвало смех до слез. Когда на сцене выключался свет, Андрей Данилко закрывался в своем номере и пытался понять, осталось ли у него внутри что-то от настоящего Андрея? Именно поэтому шоумен ненавидел образ Верки Сердючки! Не пропустите чистосердечное признание Андрея Данилко

6 выпуск шоу Невероятная правда о звездах от 19.04.2020 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Напомним,