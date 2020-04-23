Наталка Денисенко станет абсолютным злом

В воскресенье, 26 апреля, в 17:00 на телеканале «Украина» состоится премьера 4-серийной мелодраматической картины «Сашино дело».

В надежде обрести счастье, герои фильма совершат немало ошибок, которые ранят не только их самих, но и самых близких им людей.

Саша Гурская – отличный следователь. Но вот дома у нее – все сложнее, чем на работе. Конфликты между 15-летней дочкой Лизой и Сашиным мужем вспыхивают все чаще. Саша между ними – как меж двух огней: не знает, кому угодить первому. Когда дочка после очередного скандала с отчимом сбегает из дома в надежде найти родного отца, Саша понимает, что готова на все, чтобы сделать наконец дочку счастливой. Пытаясь устроить счастье подростка, Саша сама сделает немало ошибок и чуть не потеряет мужчину, которого любит и который на самом деле и является залогом счастья не только для нее, но и для ее дочери.

Роли в фильме исполнили актеры Елена Шилова, Павел Вишняков, Наталка Денисенко, Михаил Пшеничный, Артем Позняк, Ксения Мишина, Даша Соколюк и другие.

По словам актрисы Наталки Денисенко , она воплощает очень злую барышню. Ее героиня Света – абсолютная противоположность самой актрисы.

«Это очень отрицательная роль, возможно, самая отрицательная в моей карьере. Когда я пришла на пробы, у меня был текст двух сцен и сценарий, который я не успела прочесть. С режиссером Сан Санычем (Александром Итыгиловым – ред.) я давно работала, и он у меня спросил: «Ты вообще знаешь, что там вытворяет эта героиня?» Когда он мне это рассказал, я так загорелась этой ролью! Потому что актерам всегда интересно играть абсолютно не похожих на себя персонажей. Благодаря им ты поднимаешь уровень своего актерского мастерства. Была одна достаточно экстремальная сцена, когда мы снимали на стройке, но не буду рассказывать, чтобы не раскрывать сюжет. Думаю, зрителям намного интереснее будет увидеть все самим», – говорит Наталка Денисенко.

Режиссер-постановщик – Александр Итыгилов. Оператор-постановщик – Антон Ткаченко. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Александр Брыкайло. Производством 4-серийного фильма по заказу канала «Украина» занималась компания «Studio Pilot». Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Смотрите премьеру 4-серийного фильма «Сашино дело» в воскресенье, 26 апреля, в 17:00 на канале «Украина».