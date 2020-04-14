Секс как лекарство: ТОП-5 причин заниматься им чаще

Все мы любим секс с точки зрения эгоистичного удовлетворения своих желаниях и достижения удовольствия от процесса. Но что, если секс еще может влиять на благосостояние организма?

Секс повышает самооценку

Сегодня мы расскажем о пяти причинах чаще придаваться любовным утехам и том, почему секс - такая необходимая составляющая здорового и крепкого организма.

Если мы говорим о сексе, то следует все-таки остановиться на категории качества, а не количества. Но, конечно, оно так же важно в здоровых отношениях. Иначе кто-то из партнеров начнет задаваться вопросом, что с ним не так, копаться в своей голове и взращивать комплексы. Существуют убедительные доказательства того, что самооценка человека тесно связана именно с занятием сексом. Согласно одной из теорий, регулярный (или нет) половой партнер для секса свидетельствует о вашей привлекательности для противоположного пола. Особенно это работает с мужчинами. Именно поэтому парни, у которых часто есть секс в жизни, ведут себя более открыто.

Секс сближает

Секс делает нас счастливее

Стоит помнить, что секс - одна из важных составляющих здоровых долгоиграющих отношений. Связано это с тем, что таким образом благодаря физической связи укрепляется и эмоциональная. Это значит, что эмоционально близкая пара имеет намного больше шансов на здоровые отношения, чем та, в которой существует дистанция и отчужденность между собой.

Регулярный секс стимулирует выработку половых гормонов, а так же гормонов счастья. Наш мозг получает то, что приносит удовольствие всему телу и посылает сигнал для мозга. Когда это происходит на регулярной основе, то вырабатывается накопительный эффект в нашем организме, который стимулирует чувство счастья даже в дни без половой активности.

Секс молодит

Не совсем, но после него бодрость и энергичность, как у маленького ребенка, точно появляются. По мнению ученых, секс способствует выделению гормона роста, который делает нашу кожу более упругой и гладкой. Выделяется и эстроген, который положительно влияет на волосы и кожу. В общем-то, секс считается вторым после физической и умственной активности способом, который способен делать людей моложе.

Секс приводит в форму

При чем если рассматривать это комплексно, то можно еще и добавить, что после него очень приятно принять холодный душ, а о проблеме со сном можно вообще забыть. Полчаса секса могут помочь паре сжечь до 200 калорий. Именно поэтому после процесса так хочется есть.

Напомним,