Блогер Таня Пренткович рассказала про секс с девушкой

23 марта 2020 15:46 Александр Кива
Блогер Таня Пренткович рассказала про секс с девушкой
Блогер Таня Пренткович

Блогер Татьяна Пренткович приняла участие в реалити-шоу СуперЖінка на телеканале ТЕТ и поделилась неожиданными подробностями со своего прошлого.

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В первом выпуске второй премьерной недели участницы сыграли в игру под названием “Я никогда не…”.

По правилам игры, каждый из игроков задает вопрос соперникам, например: «Я никогда не пробовал собачью или кошачью еду», — все, кто пробовал, надпивают со своего бокала. Затем следует история с подробностями происшедшего. 

Во время игры, от участниц прозвучало три провокационных вопроса. Блогер Ксения Манекен сказала: “Я никогда не занималась сексом с девушкой” и “Я никогда не воровала”.

Мать троих дочерей, Анастасия, призналась: “У мене никогда не было секса за деньги”. 

Татьяна Пренткович надпила со своего бокала в двух из трех случаев.

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Подробности этих историй из личного опыта Татьяны телезрители узнают в эфире ТЕТ уже сегодня в 18:30 или на YouTube-канале ТЕТ. 

Чтобы узнать больше о жизни блогера-миллионника, Татьяны Пренткович, включайте реалити-шоу “СуперЖінка” с понедельника по пятницу в 18:30 на телеканале ТЕТ. 

 

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