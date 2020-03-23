Блогер Таня Пренткович рассказала про секс с девушкой

Блогер Татьяна Пренткович приняла участие в реалити-шоу СуперЖінка на телеканале ТЕТ и поделилась неожиданными подробностями со своего прошлого.

В первом выпуске второй премьерной недели участницы сыграли в игру под названием “Я никогда не…”.

По правилам игры, каждый из игроков задает вопрос соперникам, например: «Я никогда не пробовал собачью или кошачью еду», — все, кто пробовал, надпивают со своего бокала. Затем следует история с подробностями происшедшего.

Во время игры, от участниц прозвучало три провокационных вопроса. Блогер Ксения Манекен сказала: “Я никогда не занималась сексом с девушкой” и “Я никогда не воровала”.

Мать троих дочерей, Анастасия, призналась: “У мене никогда не было секса за деньги”.

Татьяна Пренткович надпила со своего бокала в двух из трех случаев.

Подробности этих историй из личного опыта Татьяны телезрители узнают в эфире ТЕТ уже сегодня в 18:30 или на YouTube-канале ТЕТ.

Чтобы узнать больше о жизни блогера-миллионника, Татьяны Пренткович, включайте реалити-шоу “СуперЖінка” с понедельника по пятницу в 18:30 на телеканале ТЕТ.